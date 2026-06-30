Полиция разъяснила, какая религиозная одежда не подпадает под запрет

В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка полиция напоминает: в соответствии со статьей 434-3 кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях запрещается ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица.

При этом требования распространяются только на предметы одежды, полностью закрывающие лицо и не позволяющие установить личность человека.

Хиджаб, химар, шейла, аль-амира и другие виды религиозной одежды, оставляющие лицо открытым, не нарушают требования законодательства.

Исключение составляют случаи, когда ношение таких предметов одежды необходимо для исполнения требований законов Республики Казахстан, при исполнении служебных (должностных, трудовых) обязанностей, в медицинских целях, для гражданской защиты, в связи с погодными условиями, а также при непосредственном участии в спортивных, спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях.

За нарушение указанных требований предусмотрено административное взыскание в виде предупреждения. При повторном совершении данного правонарушения в течение одного года после наложения административного взыскания предусмотрен штраф в размере 10 МРП.