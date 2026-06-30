С 1 июля в Казахстане вступит в силу новая Конституция

С 1 июля в Казахстане вступила в силу новая Конституция, которая предусматривает масштабное обновление системы государственного управления. Документ закрепляет новый политический курс страны, перераспределяет полномочия между государственными институтами, усиливает роль представительных органов и вводит ряд принципиально новых правовых норм.

Изменения затрагивают как работу органов власти, так и гарантии защиты прав и свобод граждан.

Одним из ключевых нововведений станет формирование однопалатного парламента — Курултая, в состав которого войдут 145 депутатов. В новой Конституции реализована концепция президента Токаева «Сильный президент, влиятельный парламент и подотчетное правительство». При этом особый акцент сделан на усилении парламентского контроля и повышении ответственности правительства перед депутатами.

Как отмечает магистр политических наук Жандос Сарсенбеков, Курултай получит действенные механизмы влияния на исполнительную власть: «В новой Конституции сказано, где о полномочиях парламента чётко написано, во-первых, если курултай не принимает финансовый отчет, бюджетный отчет, о затратах правительства, это равноценно к недоверию правительству. А если отчет отдельного министра не удовлетворяет депутатов курултая, то набирая 2-3 голоса от общего числа депутатов, то вопрос о снятии с должности министра отправляется к президенту. А президент здесь будет обязан принять этот документ».

Одним из самых значимых новшеств для рядовых граждан станет закрепление в Конституции принципа Миранды. Теперь основной закон прямо подчеркивает: пока вина человека не доказана в установленном законом порядке, он не может считаться виновным.

Жандос Сарсенбеков считает, что закрепление принципа Миранды стало одним из важнейших нововведений Конституции: «У нас, когда происходит задержание, либо подозрения о каких-то неправомерных действиях человека, тут же по СМИ, по социальным сетям распространяется информация о том, что человек чуть ли не виновен. Без решения суда уже человека у нас конкретно начинают обвинять. А потом очистить себя, свое имя, свою имидж, репутацию намного сложнее. Вот здесь принцип Миранды, он своевременен».

Более конкретной стала и преамбула основного закона. В ней закреплены базовые принципы государственного устройства: унитарность страны, неприкосновенность государственных границ, территориальная целостность и верховенство закона. Отдельно подчеркнуты суверенитет и независимость Казахстана как неизменные ценности, а также подтверждено, что единственным источником государственной власти остается народ.

Кроме того, Конституцией вводится должность вице-президента, который будет исполнять отдельные полномочия по поручению Главы государства. Еще одной важной новеллой станет создание Халық Кеңесі — высшего консультативного органа при Президенте.