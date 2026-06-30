В Шымкенте торжественно встретили 27 солдат, вернувшихся после службы в армии

На железнодорожном вокзале Шымкента состоялась торжественная церемония встречи военнослужащих, завершивших срочную службу и вернувшихся домой. Мероприятие организовали сотрудники департамента по делам обороны города и военный оркестр войсковой части 35748 регионального командования «Юг».

Ровно год назад с этого же вокзала 27 молодых шымкентцев отправились в Темиртау для прохождения срочной службы. Среди них были девять студентов Южно-Казахстанского гуманитарно-экономического колледжа, которые учились в одной группе и вместе исполняли воинский долг. Спустя год они вернулись на родную землю, вновь встав в строй плечом к плечу.

Под звуки военного оркестра поезд прибыл на платформу, а сигнал машиниста придал моменту ещё большую торжественность и эмоциональность.

Во время церемонии представители департамента по делам обороны и ветераны Вооружённых сил поблагодарили родителей за достойное воспитание сыновей и выразили признательность военнослужащим за добросовестное исполнение воинского долга.

«Торжественно провожать и встречать наших солдат – добрая традиция. Сегодня домой вернулись 27 военнослужащих. Служба в армии закалила их характер, сделала сильнее, целеустремлённее и увереннее. Для военнослужащих срочной службы сегодня предусмотрен ряд мер социальной поддержки. В частности, солдаты, имеющие кредиты, могут получить отсрочку по выплатам. Кроме того, после прохождения службы многие получают возможность участвовать в конкурсе на государственные образовательные гранты и бесплатно обучаться в высших учебных заведениях», – отметил начальник департамента по делам обороны города Шымкента полковник Абдигабит Шегебаев.

Позади у молодых людей остался насыщенный армейский год, наполненный учениями, интенсивной подготовкой, марш-бросками и боевыми тревогами. Этот период стал для них настоящей школой мужества, дисциплины и гражданской ответственности.

«Сегодня мы, девять одногруппников, завершили службу и вернулись домой. Время пролетело очень быстро. Мы благодарны городскому департаменту по делам обороны за возможность служить вместе. За этот год мы по-настоящему осознали ценность семьи, родителей и настоящей дружбы. Тем, кто только готовится к службе, хотим сказать: не бойтесь армии. Это особенный жизненный опыт, который помогает стать сильнее и взрослее. Не избегайте исполнения воинского долга и будьте настоящими патриотами своей страны», – поделились впечатлениями вернувшиеся солдаты.

За время службы военнослужащие освоили основы военного дела, изучили вооружение и военную технику, активно участвовали в мероприятиях боевой подготовки и получили военно-учётные специальности, а также навыки, которые пригодятся им в гражданской жизни.

Торжественная встреча стала для молодых солдат приятным сюрпризом. Цветы, воздушные шары и тёплые объятия родных сделали возвращение домой особенно трогательным и незабываемым.