В Казахстане разрабатывают новый дизайн паспорта: что изменится для граждан

В Казахстане разрабатывают новый дизайн паспорта. Но увидеть его пока не получится — окончательный макет ещё не утверждён и официально не представлен.

В МВД сообщили, что над обновлением работают вместе со специалистами в области дизайна. При этом менять уже полученные паспорта всем подряд не придётся — действующие документы сохранят юридическую силу до окончания срока действия.

Новые паспорта будут выдавать после истечения срока старого документа, при его порче или по желанию гражданина.

О подготовке нового дизайна ранее сообщал государственный секретарь Ерлан Карин. По его словам, в разработке участвуют специалисты Национального банка и эксперты Банкнотной фабрики.

Новая концепция должна учитывать международные стандарты и современные тенденции: минималистичный стиль, обновлённые элементы защиты от подделок, а также изображения на визовых страницах. При этом дизайн должен отражать особенности Казахстана — национальную идентичность, культурное разнообразие и достопримечательности страны.

В декабре 2025 года в социальных сетях появились изображения якобы нового паспорта, которые пользователи сравнивали с южнокорейским документом. Однако в МВД тогда уточнили: эти фотографии не имеют отношения к официальному проекту.

Стоимость оформления паспорта не изменится. В 2026 году госпошлина составляет 34 600 тенге за документ на 36 страниц и 51 900 тенге за 48 страниц. Для детей до 16 лет — 17 300 тенге.

Теперь казахстанцам остаётся ждать официальной презентации нового дизайна.

Источник: пресс-служба МВД.