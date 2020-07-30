«Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы помощником Президента Республики Казахстан, освободив от должности советника Президента Республики Казахстан», — говорится на официальной сайте Акорды.

Родился 26 мая 1976 года в селе Аксу Сайрамского района Чимкентской области (ныне Южно-Казахстанская область).

В 1997 году Окончил исторический факультет Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова, в 1999 году — аспирантуру факультета философии и политологии Казахского государственного университета имени аль-Фараби. Кандидат политических наук, тема кандидатской диссертации: «Внутриполитические аспекты национальной безопасности Республики Казахстан».

В 1996—1998 годах работал учителем истории и географии средней школы № 33 города Актюбинск (с 1999 года — Актобе), преподавателем кафедры политологии Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова.

В 1998—2000 годах работал сотрудником Центра политических исследований Института развития Казахстана, заместителем директора Института России и Китая.

С 2000 по 2003 год — директор Центрально-Азиатского агентства политических исследований.

В 2002—2003 годах — внештатный советник премьер-министра Республики Казахстан.

В 2003—2004 годах — первый заместитель председателя Республиканской партии «Асар», генеральный директор Международного института современной политики.

С 2004 по 2006 год возглавлял Центр антитеррористических программ.

В 2006 году был назначен советником акима Мангистауской области по политическим вопросам.

В феврале 2008 года распоряжением Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Ерлан Карин был назначен заведующим отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

В ноябре 2008 года постановлением председателя Народно-демократической партии «Нур Отан» Нурсултана Назарбаева был назначен секретарём НДП «Нур Отан» по стратегическому развитию. В августе 2013 года покинул пост секретаря НДП «Нур Отан» в связи с зарубежной стажировкой.

В декабре 2013 года — мае 2014 года — приглашённый профессор в Американском университете в Вашингтоне (США).

В октябре 2014 года распоряжением президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева назначен директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан[2].

9 февраля 2017 года был назначен председателем правления АО «РТРК „Казахстан“»[3].

5 апреля 2019 года назначен Советником Президента Республики Казахстан.

Является председателем совета правления Казахстанской ассоциации политических наук, членом Исполкома Азиатской федерации каратэ-до (АKF). Почетный профессор Шанхайского университета международных исследований (2018).

Владеет казахским, русским и английскими языками. Ерлан Карин является автором более 200 научных и публицистических статей в казахстанских и зарубежных научных и периодических изданиях.

В качестве идеала политического деятеля называет Алихана Букейханова, Джона Кеннеди и Нурсултана Назарбаева. Хобби — фотография, история, археология, коллекционирование, оружие. Интересы — проблема терроризма, национальная и региональная безопасность, спецслужбы и их роль в системе национальной безопасности, история Казахстана, история и культура стран Азии.

Женат, воспитывает шестерых детей.