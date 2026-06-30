Шымкентцы смогут получать водительские права и госномера с доставкой на дом

Правительство для граждан продолжает расширять линейку цифровых сервисов в мобильном приложении «ЦОН». Теперь услугополучателям не нужно повторно посещать специализированные центры обслуживания населения, чтобы забрать готовые водительские удостоверения, техпаспорт или госномера для автомобиля.

Оформление доставки занимает всего несколько минут. Воспользоваться им можно после того, как документ или государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) будет готов к выдаче. При этом услуга действует в пределах населенного пункта, где был оформлен заказ. К слову, при оформлении до 17:00 доставка осуществляется в течение того же дня, после 17:00 — на следующий рабочий день.

«Сегодня для граждан особенно важны мобильность и экономия времени. Поэтому мы развиваем сервисы, которые позволяют получать услуги максимально удобно и без лишних визитов. Запуск доставки готовых документов стал естественным шагом в развитии цифровой экосистемы и дает возможность планировать свое время, не отвлекаясь от повседневных дел», — отметил председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Как заказать доставку:

1. Авторизуйтесь в мобильном приложении «ЦОН», в разделе СпецЦОН выберите вкладку «Доставка готовых документов»;

2. Укажите адрес и выберите удобное время доставки;

3. Подтвердите заказ, ознакомившись с договором оферты, и произведите оплату.

После этого в приложении вы сможете отслеживать статус доставки и видеть данные курьера в режиме реального времени.

Отметим, внедрение нового сервиса направлено на упрощение процедур и создание максимально комфортных условий для граждан.

К слову, в приложении «ЦОН» также доступны другие сервисы и государственные услуги. Скачать приложение можно в App Store и Google Play.