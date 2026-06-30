Что говорил президент на последнем заседании двухпалатного Парламента

Президент выступил на последнем совместном заседании двухпалатного Парламента. Касым-Жомарт Токаев подвел итоги работы депутатского корпуса и обозначил ключевые задачи на ближайшие годы. Глава государства уделил особое внимание экономическому развитию, цифровой трансформации, совершенствованию государственного управления и социальной политике, а также отметил результаты проведенных реформ и определил дальнейшие направления развития страны.

С 1 июля работа палат Парламента завершается, а новый состав уже Курултая выберут в августе.

Повышение благосостояния граждан, укрепление безопасности и улучшение качества жизни казахстанцев Президент назвал главными приоритетами государственной политики. Именно на этих направлениях, по его словам, сегодня должны быть сосредоточены основные усилия власти.

«Мы не имеем права почивать на лаврах. Масштаб и сложность стоящих перед нами задач требуют упорной и результативной работы. В этой связи считаю важным подвести основные итоги совместной деятельности, сформулировать направления дальнейшего развития», — Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в ближайшие два года мировую экономику ожидает непростой период, который затронет и отдельные страны. В этих условиях Правительство должно действовать максимально оперативно и эффективно. Среди ключевых задач — снижение инфляции, сохранение высоких темпов экономического роста и продолжение масштабных реформ, которые уже начались в Казахстане.

«Для нашей страны начинается совершенно новый исторический этап. Будут реализованы беспрецедентные изменения, преследующие абсолютно иные цели и смыслы. Иными словами, мы намерены провести капитальный ремонт фундамента казахской государственности и несущих конструкций независимости страны. Мы обязаны качественно улучшить систему государственного управления», — Касым-Жомарт Токаев президент РК.

Отдельно Президент остановился на работе Парламента. По его словам администрации страны необходимо работать быстрее, избавляться от лишней бюрократии, активнее привлекать независимых экспертов и создавать законы, отвечающие требованиям цифровой эпохи. Одним из главных проектов станет запуск системы e-Parliament. Кроме того, Президент отметил, что Казахстан одним из первых разработал законодательную базу в сфере искусственного интеллекта, несмотря на отсутствие мировых аналогов.

«Я высоко оцениваю ваш вклад в создание гибкой правовой системы, заложившей надежный базис нашего развития на десятилетия вперед. В новой Конституции закреплено основополагающее условие построения Цифрового Казахстана – право граждан на защиту персональных данных в киберпространстве. Наша страна стала одной из первых в глобальном масштабе, приняв революционный по своему значению Цифровой кодекс и профильный закон «Об искусственном интеллекте», — Касым-Жомарт Токаев президент РК.

По словам Президента, эти решения заложили основу для последовательного перехода к полностью цифровому государству. Уже сегодня Казахстан занимает первое место в Центральной Азии в международном индексе готовности правительств к использованию искусственного интеллекта. Отдельное внимание уделяется и социальной политике. Адресная помощь, подчеркнул Глава государства, должна получать именно те, кто действительно в ней нуждается.

Кроме того, решен многолетний вопрос работников вредных производств: теперь они могут получать специальные социальные выплаты и переходить на более легкий труд с 55 лет до достижения пенсионного возраста.

«Широкую общественную поддержку получили ваши законодательные решения по защите прав женщин и детей, снижению уровня закредитованности населения и лудомании в обществе, противодействию наркопреступности и кибермошенничеству. Наша главная стратегическая цель – воспитать высокообразованную, физически и интеллектуально развитую, прогрессивную молодежь, способную на практике воплощать высшие конституционные принципы», — Касым-Жомарт Токаев президент РК.

Еще одним важным итогом работы парламента Президент назвал закон о возврате государству незаконно приобретенных активов. Благодаря его принятию в страну уже возвращено свыше одного триллиона тенге. Более половины этих средств направлены на реализацию социальных проектов. За счет возвращенных активов по всей стране уже построено более 450 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.