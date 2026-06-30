Шымкент принимает Мемориал Гусмана Косанова

В Шымкенте стартовал XXXV Мемориал Гусмана Косанова — один из самых престижных международных турниров по легкой атлетике в Центральной Азии. Соревнования посвящены памяти выдающегося советского спринтера, заслуженного мастера спорта СССР, двукратного чемпиона Советского Союза и серебряного призера Олимпийских игр 1960 года в эстафете 4×100 метров.

Гусман Косанов стал первым уроженцем Казахстана, завоевавшим олимпийскую медаль в легкой атлетике, а турнир его имени сегодня входит в серию World Athletics Continental Tour Bronze. В этом году на старт выйдут 218 спортсменов из 12 стран мира: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Египта, Украины, Малайзии, Кыргызстана, Армении, Азербайджана и Грузии. Казахстан представляют 112 легкоатлетов, в том числе 12 спортсменов из Шымкента, которые поборются за медали на домашней арене.

Одной из тех, кто уже успела оценить обновленный стадион, стала мастер спорта международного класса Александра Залюбовская: «Подготовка проходит полным ходом, чемпионат Азии был подводящим стартом к мемориалу Косанова, на стадионе после реконструкции я первый раз, дорожка приятная, мне здесь безумно нравится. В Шымкенте какое-то особое ощущение. Бегать здесь, самое приятное наверное среди всех областей».

За ходом соревнований будет следить опытная судейская коллегия. В ее состав вошли казахстанские арбитры высшей международной категории, обеспечивающие проведение стартов по мировым стандартам.

Мемориал Гусмана Косанова входит в ТОП- 100 сильнейших легкоатлетических турниров мира серии World Athletics Continental Tour Bronze, поэтому каждая попытка и каждая секунда здесь имеют особую цену. Именно на этом старте спортсмены могут выполнить квалификационные нормативы на чемпионат мира и Олимпийские игры, а также заработать рейтинговые очки World Athletics, которые напрямую влияют на попадание на крупнейшие международные соревнования.

Для многих участников турнир в Шымкенте — это шанс громко заявить о себе на мировой арене.

О значимости турнира и статусе шымкентского стадиона рассказал главный судья соревнований Денис Мосеев: «На данный момент шымкентский стадион является официально единственный сертифицированным стадионом, который мы подали на сертификацию. А проводить большие ЧРК и международные турниры мы имеем право только на сертифицированных стадионах, потому что если стадион не прошел сертификацию, результаты не будут приняты в World Athletics. Это один из самых старейших турниров В Азии, это 35-турнир. Он начался со времен Независимости».

Соревнования будут проходить на центральном стадионе им. Кажимукана по нескольким дисциплинам. Особый интерес вызывают спринтерские забеги, так же будут прыжки в длину и высоту и эстафеты. Турнир начнется 30 июня и завершится уже 1 июля. Начало соревнований в 19.00, вход для зрителей бесплатный.