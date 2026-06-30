В ДТП погибли пятеро детей из одной семьи

В Туркестанской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии в один день погибли пятеро детей из одной семьи. По словам врачей, состояние шестого ребенка, получившего тяжелые травмы, остается тяжелым.

Авария произошла в минувшую субботу в селе Еңбекші Тюлькубасского района. В результате ДТП погибли пятеро детей из одной семьи. Шестой ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Сейчас на месте трагедии остаются разбитый автомобиль, буквально разорванный на две части, и разбросанные личные вещи.

Машина врезалась в дерево. По неофициальной информации, за рулем находилась выпускница школы этого года. Погибших похоронили в воскресенье. Родные семьи отказались общаться с журналистами. Жители села тяжело переживают случившееся.

О случившемся рассказала жительница села Бейсенкуль Кудериева: «Авария произошла наверху, на выезде из нашего села Енбекши. Я сама этого не видела. Мы ходили выразить соболезнования семье. Все там плачут, невозможно смотреть. Говорят, за рулем была девушка, которая училась вместе с моей внучкой. Это были хорошие дети, из хорошей семьи. Очень тяжело осознавать такую трагедию. Лучше бы, как говорится, Господь забирал нас, пожилых, а не такую молодежь».

В департаменте полиции Туркестанской области подтвердили факт ДТП. По данным ведомства, в результате аварии погибли пять человек, один получил травмы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

По информации департамента полиции Туркестанской области, причиной трагедии могла стать потеря управления автомобилем: «По предварительным данным, на автодороге в Тюлькубасском районе водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшествия. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение».

По данным генеральной прокуратуры, за первые пять месяцев текущего года в Туркестанской области зарегистрировано 461 дорожно-транспортное происшествие. В результате аварий 100 человек погибли, еще 573 получили травмы различной степени тяжести.