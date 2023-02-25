Казахстанские грузоперевозчики боятся остаться без работы

Говорят, новые правила, которые вступили в силу 20 февраля, ущемляют их права.

Предприниматели просят пересмотреть срок действия иностранных бланков- разрешения, которые дают возможность выезжать за рубеж. Их теперь будут давать на время, но вернуться вовремя могут помешать погодные условия, поломки, очереди на границе. Да и получить эти разрешения теперь непросто.

«Должны предоставить документы за предыдущие два года, но мы понимаем, что не все машины, не все водители, не все хозяева могут предоставить эти документы за два года, потому что они их не хранили и соответственно что эта машина дальше Казахстана никуда не уйдет«, — говорит Людмила Уснова, предприниматель.

Грузоперевозчики просят изменить пункт, запрещающий одному предпринимателю иметь больше одной компании, оставить единые карточки допуска к международным перевозкам и убрать сертификацию экологического класса безопасности транспорта, за который придется платить дополнительно. По вступившим в силу правилам, новые грузовые автомобили, которые привезли в Казахстан, не могут работать за пределами нашей страны в течение двух лет. С этим предприниматели и водители также не согласны.

«У всех водителей дорогостоящие машины купленные в кредит, они стоят в залоге в банке. Мы эти кредиты не сможем оплачивать, передвигаясь по Казахстану. Перевозка с Шымкента в Алмату или с Алматы в Шымкент стоит 80 тысяч, это даже на топливо не хватает, не говоря о запчастях«, — говорит Махмуд Таштемиров, водитель.

«Они не могут за два года предоставить документы, подтверждающие что они работали, но это нелогично. Они будут вынуждены простаивать в Казахстане два года. В Республике Казахстан убыточно работать. Самый пункт, то что все документы, которые мы берем у госорганов, мы обязаны заверять нотариально, это абсурд«, — говорит Оксана Степанова, предприниматель.

Все эти расходы, уверяют предприниматели, лягут дополнительной ценой на продукты, лекарства, одежду и многое другое. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития говорят, правила разрабатывались совместно с республиканской рабочей группой и призваны структурировать работу отрасли и избежать случаев мошенничества.

«В рамках внесенных поправок предусмотрены нормы направленные на развитие и защиту рынка отечественных и международных перевозок грузов. Реализация указанных правил позволит исключить дефицит иностранных разрешений и недобросовестных компаний с рынка международных перевозок, в том числе исключить теневой рынок иностранных перевозок», — говорит Жасулан Маралбаев, руководитель управления комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития РК .

Грузоперевозчики собрали подписи, чтобы внести предложение об изменении приказа. Письмо направили в администрацию президента, генпрокуратуру и несколько министерств.