Для грузоперевозчиков вводят обязательную регистрацию в ЕСУТД

С 1 июня 2026 года в Казахстане вводится обязательная регистрация путевых листов и товарно-транспортных накладных в Единой системе управления транспортными документами (ЕСУТД). Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК.

Новое требование распространяется на всех участников рынка, осуществляющих грузовые автоперевозки транспортом массой свыше 3,5 тонны. Для таких перевозок оформление и регистрация документов в системе станет обязательной.

Норма была включена в приказ ещё в 2020 году, однако ранее применялась в добровольном порядке для адаптации бизнеса и доработки системы.

Внедрение обязательной регистрации направлено на упрощение процедур, сокращение бумажного документооборота и обеспечение удобного доступа к документам в электронном формате.

За отсутствие документов, их нерегистрацию или внесение недостоверных данных предусмотрена административная ответственность согласно статье 571-1 КоАП РК.

ЕСУТД — это цифровая платформа для регистрации, хранения и обмена транспортными документами между перевозчиками и государственными органами. Регистрация осуществляется через портал esutd.gov.kz.