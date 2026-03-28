Глава ЮНИСЕФ отметил успехи Казахстана в снижении детской смертности

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова провела встречу с представителем ЮНИСЕФ д-ром Рашедом Мустафой Сарваром, в ходе которой обсуждены перспективы сотрудничества в сфере охраны здоровья детей.

Глава ЮНИСЕФ отметил лидерство Казахстана в Центральной Азии по ключевым показателям детской смертности.

«Ваш опыт уникален и может быть востребован на международном уровне», — подчеркнул он.

По данным международных организаций, в 2024 году уровень неонатальной смертности в стране составил 3,9‰ — самый низкий в регионе и сопоставимый с показателями развитых стран.

Стороны договорились продолжить сотрудничество, уделив внимание раннему развитию детей, психическому здоровью, профилактике заболеваний и повышению доступности медицинской помощи.