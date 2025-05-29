Первый в Казахстане Центр супервизии для педиатров открыли в Туркестане

В Туркестанской областной детской больнице открылся Центр координации супервизии. Этот уникальный проект позволит педиатрам и медицинским сёстрам проходить обучение по раннему выявлению заболеваний и развитию детского здоровья, а также совершенствовать свою профессиональную квалификацию.

На базе Туркестанской областной детской больницы открылся Центр координации супервизии — первый такой в Казахстане. Центр будет играть ключевую роль в подготовке педиатрических специалистов со всей страны. Церемонию открытия посетили более 70 медицинских работников из 20 регионов Казахстана, а также представители шести медицинских университетов.

Канат Суханбердиев, представитель ВОЗ в Казахстане: «Этот центр представляет собой уникальную платформу с расширенной программой. Он не только проводит образовательные мероприятия и тренинги, но и осуществляет мониторинг внедрения полученных знаний в практику. Это важный шаг для улучшения качества медицинской помощи по всей стране».

Центр оснащён современными учебными муляжами, интеграционными панелями и высокотехнологичным оборудованием. Он станет ресурсной площадкой не только для медиков Туркестанской области, но и для специалистов со всего Казахстана.

Алтын Досанова, главный врач Туркестанской областной детской больницы: «Мы гордимся, что стали центром супервизии, который будет не только обучать, но и контролировать процесс внедрения знаний на местах. Это важный этап в улучшении системы детского здравоохранения».

Обучение в центре проводится в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. С 26 мая на его базе стартовал республиканский тренинг по подготовке тренеров супервизии. Этот центр станет важным звеном в развитии системы раннего вмешательства и улучшении качества медицинской помощи детям по всей стране.