В Казахстане внедряется новая модель детской службы на уровне первичного звена здравоохранения, сообщила на днях на брифинге в СЦК директор Республиканского центра ПМСП Министерства здравоохранения РК Айгуль Касымова.

В Шымкенте во всех 13 государственных поликлиниках внедрена подобная модель детской службы. Об этом нам рассказал главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения г. Шымкента Бектас Нұртасұлы Қайып.

Центром маршрутизации выступает участковый врач-педиатр. В случае выявления особенностей развития ребенок направляется в Центр раннего вмешательства, где обеспечивается супервизия патронажа, подключаются специалисты по питанию и развитию, телемедицина и межведомственные службы.

В систему встроены кабинеты школьной медицины, профосмотров и вакцинации. В приоритете – непрерывное наблюдение за ребенком и координация помощи всей семье.

Главные особенности

Их несколько. Первая – это самостоятельный сестринский прием. В рамках делегирования функций от врача к медицинской сестре расширен перечень состояний, с которыми может работать средний медицинский персонал (СМР). Это не только повышает доступность, но и позволяет врачам сосредоточиться на более сложных клинических случаях. В результате охват динамическим наблюдением вырос с 30% до 38%, что говорит о повышении системности в подходе к хроническим пациентам.

Вторая – внедрение формата запланированного приема. Время следующего приема определяется заранее для активного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями и снижением спонтанных обращений. Это позволяет сократить число экстренных обращений, снизить уровень госпитализации и повысить доверие населения к специалистам первичного звена.

Третья – функция самостоятельной записи для пациентов, состоящих на динамическом наблюдении. Пациенты теперь смогут записаться на прием к профильным специалистам без посредничества регистратуры или участкового врача. А также увеличен срок действия результатов диагностических услуг с десяти дней до 1-3 месяцев, что позволяет снизить число повторных обследований.

К слову, количество диагностических услуг по перечню уменьшено с 507 до 344. Теперь они назначаются по четким клиническим показаниям с обязательным обоснованием. Это помогло снизить перегрузку диагностических служб и повысить точность назначения. Оптимизирован перечень услуг третьего этапа медицинской реабилитации – с 97 до 26.