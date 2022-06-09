Мост сложился в «гармошку» на платной трассе в Туркестанской области

Видео с «разводным» мостом в Туркестанской области обсуждают в Казнете.

Железобетонное покрытие на платном участке трассы Кызылорда-Шымкент, в районе поселка Тортколь преградило путь автолюбителям, буквально сложившись в «гармошку», образовав трамплин. Водителям большегрузов и легковых автомобилей пришлось объезжать по кювету.

В «КазАвтоЖоле» сообщили, что в этот день в области была высокая температура воздуха — до плюс 45 градусов жары. Специалисты приступили к ликвидации последствий. В районе инцидента установили предупреждающие знаки, выставили патрульные автомобили.

«Это уже пятый раз за год. В прошлом году было порядка 50 таких случаев. При сильной жаре асфальт вздувается», — говорит Куатжан Жуматаев, начальник филиала АО «НК КазАвтоЖол» Туркестанской области.