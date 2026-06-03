Нарушать покой, дорогое «удовольствие»

Какие штрафные санкции грозят за нарушение тишины в вечернее и ночное время? Кодекс об административных нарушений, а именно статья 437, гласит, что для физических лиц, за первое допущенное нарушение, штраф составит 5 МРП это чуть больше 21 тысячи тенге.

За повторное нарушение взыскание увеличится вдвое. Если шумные проблемы создают коммерческие организации, к примеру точки общепита или стройка, то для них сумма взысканий начинается от 20 МРП, максимальное наказание — 100 МРП.

Напомним, что в законодательстве четко прописано, в будни тишину необходимо соблюдать с 22.00 до 9.00, а в праздники и выходные с 23.00 до 10.00. Если вас донимают ссорами, громкой музыкой или другим способом, нужно вызывать полицию и оформлять протокол.

Отметим, что за 2025 году в Казахстане к ответственности привлекли свыше 82 тысяч нарушителей тишины.