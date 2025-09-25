Шымкентцы жалуются на шумные заведения и торговлю алкоголем после 21:00

По данным департамента полиции, ситуация в мегаполисе остаётся стабильной. Преступлений в общественных местах стало меньше на 15%, на улицах — почти на 20%. Снизилось число тяжких телесных повреждений, краж, мошенничеств и разбойных нападений.

Улыбек Мылтыков, заместитель начальника ДП Шымкента: «Наибольшее количество нарушений фиксируется в ночных заведениях. Работая до пяти-шести утра, они мешают покою жителей. Только за восемь месяцев поступило свыше 350 обращений».

Несколько клубов уже приостановили работу. За различные правонарушения к административной ответственности привлекли 280 человек.

Критика звучит и в адрес школьных инспекторов. Жители отмечают: полицейских больше не видно возле переходов у школ, и безопасность детей снизилась.

Улыбек Мылтыков, заместитель начальника ДП Шымкента: «Инспекторы продолжают работать, но при вызовах вынуждены переключаться на другие задачи. Сотрудников не хватает».

Подняли и тему торговли алкоголем. Несмотря на запрет после 21:00, некоторые магазины продолжают работать круглосуточно.

Улыбек Мылтыков, заместитель начальника ДП Шымкента: «По статье 200 Административного кодекса выявлено 280 фактов незаконной продажи алкоголя».

Правоохранители уверены: снизить количество правонарушений можно только совместными усилиями. Одно из решений — ограничение работы ночных заведений, ведь большинство преступлений совершается именно ночью и в состоянии алкогольного опьянения.