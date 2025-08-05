В Шымкенте привлекли к ответственности нарушителей тишины и чистоты

С 1 по 14 августа в Шымкенте проводится профилактическое мероприятие «Таза Қала» («Чистый город»), реализуемое в рамках республиканской эколого-социальной акции «Таза Қазақстан». Цель — обеспечение санитарной чистоты, соблюдение общественного порядка и тишины, а также формирование у горожан культуры ответственности за состояние окружающей среды.

Рейдовые мероприятия проводятся Департаментом полиции города Шымкента совместно с акиматом. В результате проверок ряд граждан и владельцев объектов предпринимательства привлечены к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм. Также приняты меры в отношении лиц, нарушивших общественный порядок и тишину в общественных местах.

Особое внимание в рамках акции уделяется содержанию дворов, улиц, парков, скверов и других общественных пространств.

Органы правопорядка и представители местной власти призывают жителей соблюдать чистоту, уважать покой окружающих, выбрасывать бытовые отходы только в установленных местах и вместе формировать комфортную городскую среду.