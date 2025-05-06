Незаконные постройки отравляют жизнь жильцов дома в Шымкенте

Жители дома №227 по улице Валиханова устали от соседства с незаконными постройками. Под их окнами развернулась активная торговля: круглосуточный магазин, автомойка, и, как следствие — шум и антисанитария. Нарушение тишины, алкогольные посиделки и постоянная влажность превратили двор в зону дискомфорта.

Когда-то здесь была аллея роз, а теперь — автомойка, магазин и хаотичные постройки. Жители дома № 227 говорят, покой ушёл вместе с зеленью. Теперь вместо тишины — гул моторов, музыка, дрифт и сигналы, не стихающие даже глубокой ночью. А зимой на месте сточной воды — лёд. Передвигаться и пешком, и на авто становится опасно.

Диана, жительница дома: «Мы хотим тут аллею, чтобы дети бегали, а не вот это вот всё. Я шла по дороге — чуть машина не сбила! Как так можно?!»

На месте зелёной зоны выросли капитальные постройки. Ни согласования с жителями, ни норм безопасности. Магазин и автомойка закрывают дневной свет, по ночам же улица утопает в темноте. Освещение слабое, улица пугает. А сырость от автомойки — идеальная среда для комаров и запахов.

Бахтыгуль Жунисбекова, жительница: «Эти магазины, мойка — нам не нравятся. Шум не утихает ни днём, ни ночью. Мы окна не можем открыть. Комары, запахи. Мы вышли, чтобы убрали всё это!»

Проблема не только в шуме. Круглосуточный магазин торгует алкоголем, и под окнами регулярно собираются шумные компании. Узкий тротуар и поток машин создают постоянную угрозу. Особенно страшно идти с детьми — один неверный шаг, и беды не избежать.

Жители не раз обращались в акимат Енбекшинского района с просьбой демонтировать незаконные сооружения и вернуть аллее прежний облик — зелёный и спокойный. Подписи собраны, коллективное обращение направлено. Но, как говорят люди, в ответ — тишина. Власти бездействуют, а проблема становится всё острее. На нашу просьбу прокомментировать ситуацию в ГАСК нам ответили — ведется проверка. Как долго она продлится, неизвестно.