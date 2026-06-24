Почему казахстанцы «берут» работу с собой в отпуск?

Лето сезон отпусков, но для многих казахстанцев он давно перестал быть временем полного отключения от работы. Несмотря на желание сменить обстановку и восстановить силы, большинство продолжают отвечать на сообщения и решать рабочие вопросы даже во время отдыха. Эксперты отмечают, что такая тенденция связана с развитием технологий и удаленного формата работы.

Почти половина респондентов уже планирует отпуск, и лишь 8% признались, что отдыхать в этом году не собираются вовсе. При этом большинство предпочитают зарубежные поездки, хотя и внутренний туризм тоже остается востребованным. Главная цель сменить обстановку и восстановить силы.

«Сейчас идет такой тренд, когда work-life balance, когда и работа, и личная жизнь, отпуск в балансе. Поэтому именно во время отпуска многие казахстанцы, они все же хотят куда-то уехать, отдохнуть, немного временно забыть о работе. То есть раньше, например, отпуск люди брали, чтобы сделать ремонт или же там какое-то семейное мероприятие сделать. Но сейчас именно немного тенденция меняется в сторону того, что во время отпуска люди хотят сменить обстановку», — Мухамед Багдатулы, менеджер по маркетингу и PR в HEADHUNTER Центральная Азия .

Но полностью отключиться от работы удается не всем. По данным опроса, около 70% казахстанцев так или иначе продолжают выполнять рабочие задачи во время отпуска. В век смартфонов и удаленного доступа ответить на сообщение или срочно подключиться к рабочему процессу можно практически из любой точки мира. Поэтому даже на пляже многие продолжают вместо коктейля в руке держать ноутбук.

Специалисты напоминают, постоянная работа без полноценного отдыха рано или поздно приводит к эмоциональному выгоранию, усталости, апатии и снижению концентрации. Страдают память, внимание и работоспособность, а значит, и качество труда. Поэтому регулярный отпуск это не роскошь, а необходимость.

«Во время отпуска очень важно переключать деятельность, то есть если деятельность была активная, необходим пассивный отдых, если деятельность была пассивная, сидячая работа, то необходим умеренный физический отдых. И важно во время отпуска не делать рабочие моменты, так как центральная нервная система не успевает перезагрузиться, так как всегда находится с чувством тревоги и контроля», — Анастасия Утинанс, психолог.

Психологи подчеркивают: хороший отпуск, это не смена одного рабочего места на другое. Важнео снизить уровень ответственности, переключиться на приятные занятия и дать организму возможность восстановиться.