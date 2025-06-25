Отпуск по закону: что нужно знать?

Лето — горячая пора не только в прямом, но и в профессиональном смысле. Именно в эти месяцы большинство казахстанцев планируют отпуск. Но прежде чем оформлять заявление на отдых, важно понимать — кому, когда и на каких условиях он предоставляется. Вопрос регулируется Трудовым кодексом и зависит от многих факторов.

Венера Шертаева, юрист: «Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику не позднее чем через 12 месяцев после начала трудовой деятельности. По соглашению сторон отпуск можно разделить на части, однако разделенный отпуск не должен быть больше 14 календарных дней. Что касается, учителей и сотрудников МВД, они могут уходить в отпуск чуть больше — 50 дней, а те, кто трудится в экологически неблагоприятных зонах, получают дополнительно 6 дней отдыха».

Помимо планового, возможен и внеочередной отпуск. В случае семейных обстоятельств, например, при утрате близкого родственника, работнику могут предоставить до пяти дней выходных без сохранения заработной платы. Но просто уйти в отпуск, за свой счёт, без уважительной причины нельзя — это допускается только по договорённости с работодателем. Более того, эксперты отмечают: неблагоприятные погодные условия — не основание для отпуска, однако, повод для сокращенного рабочего дня.

Венера Шерьтаева, юрист: «В случае неблагоприятных погодных условий, например, экстремальной жары или сильного мороза, отпуск не выдается, но рабочее время может быть сокращено. Если, к примеру, состояние здоровья работника не позволяет продолжать трудовую деятельность, он может временно отстраниться или оформить отпуск — опять же, по договорённости с работодателем. При дистанционном формате работы также сохраняется право на отпуск, включая все его виды».

Право на отдых — это не только гарантия закона, но и необходимая мера для сохранения работоспособности и здоровья. Главное, помнить, что любые изменения в графике отпуска требуют согласования и фиксации в трудовом договоре.