В Шымкенте прошёл концерт, посвящённый Абаю

В Шымкенте отметили День Абая — праздник, который объединил поклонников творчества великого поэта, деятелей культуры и молодёжь. Его стихи, песни и философские идеи прозвучали не только со страниц книг, но и на сценах города.



Концертная программа собрала жителей и гостей города разных возрастов. Знакомые произведения Абая звучали под открытым небом, а зрители с интересом следили за выступлениями артистов и поддерживали их аплодисментами.

Сегодня Абай Кунанбаев остаётся особым символом для молодёжи — примером человека, который через знания, культуру и стремление к развитию призывал новое поколение быть образованным и ответственным.



Евгений Анламасов, участник: «Абай Кунанбаев, это великий человек, казахский мыслитель, писатель, философ, он очень много сделал для казахской истории и литературы».



Произведения Абая близки детям и молодёжи, которые через его стихи, песни и философские идеи открывают для себя ценности знаний, культуры и стремления к развитию. Именно поэтому интерес к наследию мыслителя сохраняется и среди юных жителей города.



Дарига, участница: «Абай Кунанбаев для меня поэт и великий писатель. Увлекаюсь его словами назиданиями».



На сцене выступили вокалисты, танцевальные коллективы и ансамбли, подарив зрителям насыщенный вечер с музыкой, хореографией и произведениями Абая. Праздничная атмосфера объединила артистов и зрителей, а сцена на несколько часов стала центром культуры и творчества.



Молдир Ондасинова, заместитель руководителя управления культуры: «День Абая — это важная дата для каждого казахстанца. Наша главная задача — сохранить и передать молодому поколению богатое духовное и культурное наследие великого мыслителя. Поэтому в Шымкенте мы подготовили целую программу мероприятий — от возложения цветов и тематических встреч до музыкальных и концертных программ. Уверена, что через такие мероприятия мы не только знакомим жителей с творчеством Абая, но и помогаем глубже понять его философию и ценности, которые остаются актуальными и сегодня».



Песни Абая в исполнении шымкентских артистов стали красивым финальным аккордом праздничного вечера. Музыка, танцы и творчество объединили зрителей, ещё раз напомнив: наследие великого поэта продолжает жить, вдохновлять и находить отклик в сердцах новых поколений.