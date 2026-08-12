Помощь школьникам в Шымкенте теперь назначают по новым правилам

В Шымкенте изменился порядок назначения финансовой и материальной помощи школьникам из социально уязвимых категорий. Теперь соответствие семей установленным критериям проверяется автоматически через государственные информационные системы.

О новом механизме рассказал руководитель управления образования Шымкента Куаныш Искаков на брифинге, посвященном реализации республиканской акции «Дорога в школу» и мерам поддержки учащихся.

Ранее при рассмотрении отдельных категорий заявлений школы самостоятельно определяли, соответствует ли семья установленным требованиям. В этом году процедура изменилась: необходимые сведения проверяются автоматически благодаря интеграции государственных информационных систем.

Новый механизм внедрен по инициативе акимата Шымкента совместно с Министерством просвещения, Министерством труда и социальной защиты населения, а также Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

По состоянию на 11 августа через систему поступило 78 543 заявления. Из них 18 927 находятся на рассмотрении, по 9 612 заявлениям помощь уже назначена. Еще по 50 004 заявлениям принято решение об отказе.

Как пояснили в управлении образования, основная часть отказов связана с тем, что в ходе автоматической проверки заявители не подтвердили соответствие критериям второй категории получателей.

Финансовая и материальная помощь предоставляется детям из социально уязвимых категорий в соответствии с действующим законодательством. В 2026 году на эти цели из бюджета Шымкента предусмотрено 3,4 млрд теңге. Планируется, что поддержку получат около 66 тысяч учащихся.

В управлении образования отмечают, что цифровизация процесса должна сделать назначение государственной поддержки более прозрачным, сократить риск необоснованного предоставления помощи и обеспечить ее получение семьями, которые соответствуют установленным критериям.

В ходе брифинга Куаныш Искаков также разъяснил порядок назначения помощи, критерии отбора получателей и особенности работы новой цифровой системы.