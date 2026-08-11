Почти 45 миллионов проездов на платных дорогах Казахстана

Почти 45 миллионов проездов за семь месяцев — такой трафик зафиксировали на платных дорогах Казахстана. АО «НК «ҚазАвтоЖол» проанализировало интенсивность движения на платных участках республиканских трасс с начала года.

С 1 января по 31 июля на платных участках республиканских автодорог зарегистрировали почти 45 миллионов проездов транспортных средств. Львиная доля трафика пришлась на трассу «Алматы – Конаев» — около 16% от общего числа поездок. Вторую строчку занял участок «Шымкент – граница Узбекистана»: здесь за семь месяцев зафиксировали почти 5,5 миллиона проездов.

На третьем месте — направление «Шымкент – Тараз», где количество проездов превысило 3 миллиона 700 тысяч. В пятерку самых загруженных также вошли трассы «Тараз – Кайнар и Шымкент – Кызылорда».

«Наиболее интенсивное движение наблюдается в Алматинской агломерации и на юге страны. Только четыре южных направления – «Шымкент – граница Узбекистана», «Шымкент – Тараз», «Тараз – Кайнар» и «Шымкент – Кызылорда» – суммарно обеспечили более 15,2 млн проездов. Высокая транспортная активность фиксируется и на направлениях, связывающих столицу с регионами. География рейтинга показывает, что платная дорожная сеть охватывает ключевые транспортные направления практически во всех частях страны – от международных коридоров на юге и востоке до маршрутов, связывающих северные и западные регионы с Российской Федерацией», — пресс—служба АО «НК «ҚазАвтоЖол».