Шымкент оказался среди городов с наибольшим числом первоклассников

В Казахстане продолжается прием документов для зачисления детей в первый класс. В новом учебном году за школьные парты сядут более 380 тысяч первоклассников. На сегодняшний день в школы уже зачислены около 320 тысяч детей — порядка 84% от прогнозируемого количества.

Из числа зачисленных около 296 тысяч детей будут учиться в государственных школах, порядка 23 тысяч — в частных. В городские школы приняты около 191 тысячи будущих первоклассников, в сельские — порядка 128 тысяч. Кроме того, зачислены почти 4 тысячи детей с особыми образовательными потребностями.

Большинство родителей выбирают обучение на государственном языке. Более 71% будущих первоклассников зачислены в классы с казахским языком обучения, свыше 26% — с русским, еще около 2,5% — с другими языками обучения. При этом казахский язык обучения выбрали более 2 тысяч детей других национальностей.

Прием документов проходит в рамках пилотного проекта на основании совместного приказа Министерства просвещения и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития. Заявления принимаются поэтапно с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Около 84% заявлений родители подали в электронном формате. Оформить документы можно через портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile или непосредственно в выбранной школе.

Одно из самых больших пополнений ожидается в школах Шымкента — в первый класс здесь должны пойти более 29 тысяч детей. Больше первоклассников прогнозируется только в Туркестанской области — свыше 50 тысяч, Алматинской области — более 35 тысяч, Астане — 33 тысячи и Алматы — более 31 тысячи.

В Министерстве просвещения рекомендуют родителям не откладывать подачу документов и завершить оформление до окончания приемной кампании.