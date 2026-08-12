Аида Балаева назвала молодежь главной созидательной силой Казахстана

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева поздравила молодых казахстанцев с Международным днем молодежи. В своем обращении она отметила роль нового поколения в развитии страны, науки, образования, технологий и общественных инициатив.

Сегодня в Казахстане проживают более 5,8 миллиона молодых граждан — почти треть населения страны. По словам Аиды Балаевой, именно молодому поколению предстоит во многом определять будущее государства.

Она подчеркнула, что развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций входит в число ключевых приоритетов страны. Это расширяет возможности молодежи для самореализации, профессионального роста и участия в общественной жизни.

Отдельное внимание в поздравлении уделено мерам государственной поддержки. После расширения возрастной категории молодежи до 35 лет больше казахстанцев получили доступ к соответствующим программам. Они охватывают образование, трудоустройство, предпринимательство, обеспечение жильем, волонтерство и развитие гражданских инициатив.

По программам льготного кредитования «Наурыз» и «Отау» государственной поддержкой охвачены более 5,4 тысячи молодых казахстанцев. Благодаря региональным жилищным программам собственное жилье получили свыше 7,2 тысячи молодых семей и специалистов. В рамках проекта «Жасыл ел» в этом году сезонной занятостью обеспечены более 35 тысяч молодых людей.

В стране также действуют гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары», направленные на поддержку инициатив талантливой молодежи. Лучшие представители нового поколения становятся лауреатами Государственной молодежной премии «Дарын».

Аида Балаева отметила активное участие молодежи в общественной жизни. Тысячи молодых казахстанцев занимаются волонтерством, реализуют социальные инициативы и принимают участие в проекте «Таза Қазақстан». В стране работают более 400 молодежных организаций и 235 молодежных ресурсных центров.

Еще одним важным направлением становится цифровая трансформация. По словам министра, именно молодое поколение должно стать одним из главных драйверов внедрения новых технологий и искусственного интеллекта, развития отечественной науки и технологического предпринимательства.

В обращении также отмечена растущая гражданская активность молодых казахстанцев и их готовность участвовать в общественно-политической жизни страны.

«Ваши знания, энергия, ответственность и стремление менять мир к лучшему — это наша главная инвестиция. Мы искренне гордимся вами, верим в ваши способности, инициативность и стремление созидать. Пусть перед вами всегда открываются новые возможности, а ваши успехи становятся успехами всего Казахстана», — говорится в поздравлении Аиды Балаевой.