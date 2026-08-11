Нотариальные услуги переведут на новый уровень цифровой защиты. В стране запускают платформу E-Notary, которая будет фиксировать каждое действие нотариуса, а личность участников сделок впервые смогут подтверждать с помощью биометрии. О запуске новой системы сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев. По его словам, платформа объединит цифровые инструменты и усилит контроль за нотариальными действиями.

В системе будет фиксироваться каждое действие нотариуса. Кроме того, предусмотрена интеграция биометрической идентификации как самих нотариусов, так и граждан. Это должно исключить неправомерное использование учетных данных и повысить уровень информационной безопасности.

«Теперь граждане смогут открывать личный кабинет на платформе, посредством которого будут контролировать, учитывать и отслеживать все нотариальные действия, совершенные с их участием, а при необходимости и подавать возражения на незаконные действия нотариусов», — министр юстиции Ерлан Сарсембаев.