Охота за запасами нефти начнется в Казахстане

В Казахстане утвердили перечень малоизученных территорий для разведки и добычи углеводородов. Государство открывает для инвесторов малоизученные территории в надежде найти новые запасы нефти и газа. Для этого страна готова упростить процедуры, а затраты на разведку лягут на бизнес.

Но эксперты предупреждают: поиск месторождений может занять годы, а гарантии, что вложения окупятся, нет. Вопрос в том, насколько выгодными окажутся такие условия для самого государства.

Эти бассейны находятся в Актюбинской, Кызылординской, Костанайской, Абайской, Улытауской и Алматинской областях. Свободные участки выставят на отдельные торги. Победитель аукциона в течение первых трёх лет должен будет изучить не менее 30% территории с помощью двухмерной сейсморазведки, после чего пробурить как минимум одну разведочную скважину.

Если в результате обнаружат месторождение, инвестор получит приоритетное право на его разработку.

«У нас в данное время заинтересованных инвесторов много. Как глава государства в посланиях указал, что мы в приоритетных правах выдаем им право на недропользование, но за их счет, средства они вкладываются туда. И два раза сокращаем проектную документацию, согласование, вот такие моменты. Поэтому я считаю должены быть привлечены много инвесторов», -Сындыбек Бисенгалиев — руководитель управления департамента недропользования Министерства энергетики.

В Минэнерго рассчитывают что новые открытия позволят увеличить ресурсный потенциал страны, создать рабочие места и привлечь дополнительные инвестиции. Но эксперты считают, что важно заранее определить, на каких условиях государство будет делить будущую прибыль с инвесторами.

«За счет денег инвесторов мы решаем свою задачу. И вторая часть оборотная – потери, это то, что эти объекты будут владеть какие-то компаниями, которые будут получать прибыль от этого всего. То есть, тут правительству нужно думать о том, какой контракт заключать, на каких условиях», — Серикбай Даукеев, горный инженер геофизик, заслуженный геолог РК.

Геологоразведка говорят эксперты, процесс долгий и рискованный. Даже наличие перспективного бассейна не гарантирует, что там найдут коммерческие запасы нефти или газа. При этом, по словам экспертов, приоритетное право на разработку еще не означает, что месторождение автоматически достанется именно той компании, которая его обнаружила. Условия могут определяться в рамках конкурсных процедур.

При этом если разведка окажется успешной и запасы признают коммерчески рентабельными, закон предусматривает участие государства в разработке месторождения.

«Нашим законодательствам, по крайней мере, мы обезопасены в каком плане? Мы как казахстанцы. То есть, если даже инвесторы вложились, нашли что-то, и действительно эти запасы коммерчески рентабельны, для добычи, тогда Казмунайгаз получит минимум 50% акций в этом предприятии. То есть, мы уже плюс-минус застрахованы», — Ануар Кожабеков, эксперт нефтегазовой отрасли.

Если залежи нефти или газа будут обнаружены, до промышленной добычи могут пройти годы. Поэтому речь идёт о перспективе ближайших семи-десяти лет. Эксперты считают, что государству стоит рассмотреть и собственное финансирование поисково-разведочных работ.

Сначала за счёт бюджета выявлять перспективные месторождения, а затем привлекать инвесторов к их разработке. Такой подход, по их мнению, позволит не только увеличить запасы страны, но и лучше контролировать условия их освоения.