В Шымкенте более тысячи пенсионеров уехали в санатории за счет государства

Массаж, посещение солевых пещер, полезные травяные чаи — в свои 66-лет жительница Шымкента Гульжахан Калиева, уделяет своему здоровью еще больше внимания. В этом году она впервые приехала в «Ізетті зейнеткер», за счет государства.

По словам женщины, в санаториях не только с пользой проводит время. Но и много общается с ровесниками, а это уже польза для души.

«Раньше мы ездили за свой счёт. Сюда приехала впервые и очень довольна. Всё очень хорошо. Встретили нас прекрасно. Как только вошли, сразу помогли с сумками, хорошо приняли. Нам всё понравилось. Питание четырёхразовое. Сейчас уже собираемся возвращаться домой. Даже не хочется уезжать. Если раньше путёвку давали раз в два года, то теперь хочется, чтобы отдых был каждый год», — говорит пенсионерка.

Не только улучшить самочувствие пожилых граждан, но и создать условия для их активной жизни, это главная цель пребывания в санатории. Цифровизация делает доступ к услуге более доступной, избавляя пенсионеров от лишних хлопот. Теперь для получения путёвки в санаторий не нужно стоять в очередях и заниматься бумажной волокитой. Услуга полностью автоматизирована, а подать заявление можно онлайн.

«Мы работаем с шестью санаториями: «Ақсу демі» – находится он в Сайрамском районе, «Кулпаршын» – в Жетысайском районе, Zari – в Сарыагашском районе, «Түлкібас саясы» – в Тюлькубасском районе, «Айша бибі» – в Жамбылском районе Жамбылской области. С ними у нас заключены договоры. Пенсионеров по очереди отправляем на оздоровление. На портале Geo Shymkent каждый горожанин с помощью ключа ЭЦП регистрируется в электронной очереди. К заявлению прикрепляет направление от врача и удостоверение личности», — говорит главный специалист управления занятости и социальной защиты города Шымкента Нурайым Тилеулиева.

Цифровизация помогает сэкономить время и получить необходимые услуги не вставая с места. Сегодня в Шымкенте проживает более 104 тысяч пенсионеров. Более 32 тысяч из них уже ожидают получения санаторно-курортных путёвок.

Ежегодно более 7000 пожилых жителей города проходят оздоровление и получают необходимое лечение в санаториях.