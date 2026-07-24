В Шымкенте еще 30 семей стали новосёлами

Квартиры предназначенные новоселам находятся в новых домах микрорайона «Бозарык». Среди счастливых обладателей собственного жилья — Улмекен Орынбасаркызы.

Мать пятерых детей ждала своей очереди на квартиру несколько лет, женщина признается, что этот день стал для нее по-настоящему долгожданным, отправной точной на новом этапе жизненного пути.

«Я встала в очередь в 2021 году. Спустя пять лет получила ключи от квартиры. Очень счастлива. Всем советую участвовать в конкурсах на получение жилья. Желаю, чтобы и вам улыбнулась удача. За результатами конкурса я следила самостоятельно через сайт, затем обратилась в Отбасы банк и подтвердила свои доходы»,— говорит горожанка Ульмекен Орынбасаркызы.

Среди 30 семей которые готовятся отмечать новоселье и Набат Исаева. Заветную пару ключей получил ее сын, и это стало большой радостью для всей семьи. Женщина отмечает, что микрорайон «Бозарык» активно развивается, и пожелала стране мира, благополучия и процветания.

«Квартиры сейчас выдают в микрорайоне «Бозарык». Он быстро развивается и становится большим современным районом. Мы уже посмотрели квартиру — она замечательная. Слава Богу. Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо, пусть народ живет в достатке, согласии и единстве. Пусть Всевышний убережет Казахстан от войны и бед»,— говорит жительница города Набат Исаева.

В настоящее время квартиры распределяются по льготным ипотечным программам «2-10-20» и «5-10-20». До конца года в Шымкенте планируется обеспечить жильем более 7300 семей. Из них 835 квартир предназначены для молодежи. По словам специалистов, сейчас в основном предоставляется жилье по ипотечным программам, однако в дальнейшем продолжится и распределение арендных квартир.

«На сегодняшний день жителям города уже вручены ключи от 2718 квартир. Из них 1710 семей получили жилье по ипотечным программам, еще 1008 семей — арендные квартиры. До конца года планируется обеспечить жильем еще 4668 семей, в том числе предоставить 1810 арендных и 2858 ипотечных квартир»,— пояснил руководитель отдела управления жилищной политики Саят Исабеков.

Новые квартиры в основном предоставляются в микрорайонах «Акжайык», «Асар-2» и «Бозарык». По данным ответственных органов, уже распределено около 60 процентов жилья, построенного за счет государственных средств. В дальнейшем этот список пополнят дома и в других районах города.