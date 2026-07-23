Изделия из войлока набирают популярность в Шымкенте

Одежда, украшения, сумки, головные уборы и детали для интерьера — все это сделано из войлока. Работы, объединившие традиционные мотивы и современный дизайн, вызвали большой интерес у гостей выставки.

По словам мастеров, сегодня войлок — это не только символ национальной культуры, но и востребованный материал, который по сей день остается в тренде.



«Войлоком украшают комнаты, чайханы, зоны отдыха. Кроме того, изделия ручной работы мы используем и в быту. Спрос на такую продукцию очень высокий. А какое качество! Прослужит войлочное изделие вам долго!»,— говорит мастер Гульнар Жолдасбекова.

Особый интерес у посетителей вызвали изделия, в которых традиционный казахский орнамент органично сочетается с современным дизайном. Посетители отмечают, что такой подход позволяет по-новому взглянуть на войлок, сохранив его национальный характер. Кроме того, изделия из натуральной шерсти ценят за экологичность, практичность и долгий срок службы.

«Текемет обладает замечательными свойствами. Он сохраняет тепло, впитывает пыль и удерживает её внутри — можно сказать, это природный пылесос. Дети могут спокойно играть на нем и не простудятся. Войлок действительно обладает уникальными качествами»,- сообщила гостья Бибижар Иманбеккызы.

Организаторы отмечают, что главная цель выставки — не только популяризация ремесла, но и поддержка молодых мастеров. Отмечается и высокий интерес молодежи к искусству работы с войлоком заметно вырос. Поэтому в Shymkent Creative Hub подобные выставки планируют проводить ежемесячно.

«Такие выставки мы проводим каждый месяц. В прошлом месяце у нас была выставка художников. В Creative Hub мастера могут бесплатно размещать свои работы, продавать свою продукцию и проводить мастер-классы»,— рассказала координатор «Shymkent Creative Hub» Жанна Елтанова.

Так войлок, который когда-то был неотъемлемой частью повседневной жизни, сегодня приобретает новое значение. Подобные выставки помогают по-новому популяризировать национальное ремесло и дают новый импульс развитию декоративно-прикладного искусства.