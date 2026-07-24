Покупка смартфона должна стать безопаснее: меняют правила верификации

Покупка смартфона должна стать безопаснее. После многочисленных случаев, когда казахстанцы приобретали устройства с проблемной верификацией и сталкивались с трудностями при их использовании и возврате, в Казахстане усиливают защиту прав потребителей.

Теперь смартфоны, не прошедшие обязательную верификацию, официально признают товаром ненадлежащего качества.

Купить новый смартфон Темирканат Шобан решил на маркетплейсе. Заказ оформил, товар получил вовремя. Но радость от покупки быстро сменилась разочарованием. Решив проверить устройство, мужчина обнаружил, что телефон не прошел верификацию. Покупатель сразу обратился к продавцу, но вместо решения проблемы получал лишь обещания.

«Мне говорили, что завтра зарегистрируют, потом снова переносили сроки, но ничего так и не сделали. В итоге я оформил возврат. Поскольку телефон был куплен в рассрочку, ее аннулировали. Потом я купил смартфон у другого продавца, и он оказался уже верифицирован», — Темирканат Шобан, житель Шымкента.

Но теперь покупателей защитят от недобросовестных продавцов. Не верифицированные устройства официально признают некачественным товаром, а проверить IMEI-код можно будет еще до оплаты. Новые требования вводятся в рамках закона о развитии рынка телекоммуникаций и центров обработки данных.

«Законом запрещается осуществлять продажу абонентского устройства сотовой связи, не прошедшего верификацию. До продажи такого вида товара продавец обязан осуществить проверку соответствующих идентификационных кодов реализуемого абонентского устройства сотовой связи на предмет наличия ограничений либо блокировки посредством базы данных идентификационных кодов», — комитет по защите прав потребителей МТИ РК.

Новые правила будут распространяться и на маркетплейсы. По словам экспертов в сфере защиты прав потребителей, именно там чаще всего обманывали покупателей. Подобных случаев немало, люди покупали смартфоны, которые невозможно верифицировать, а затем сталкивались с отказом в возврате денег или обмене товара.

«Потребители, к сожалению, очень часто сталкивались с тем, что действительно покупают не то, что хотели, покупают действительно телефоны, которые не могут верифицировать. И продавец, что нам говорил: товар у вас вскрыт, товар был в употреблении, да, не сохранены его потребительские свойства и так далее. То есть и только на этом основании уже отклонял требования потребителя об обмене и возврате», — Ольга Березуцкая, руководитель ОО «Союз защиты прав потребителей» Костанайской области.

Эксперты надеются, что новые нормы действительно заработают. Вступить в силу они должны в конце августа. Вместе с тем специалисты обращают внимание ещё на одну проблему: сегодня мобильные телефоны входят в перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату.

При этом на практике далеко не все устройства соответствуют заявленным характеристикам, и общественники предлагают исключить сотовые телефоны из этого списка.