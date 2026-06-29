Шестилетнему ребенку провели сложную операцию в Тюлькубасе

Врачи бьют тревогу, число детей, страдающих недержанием мочи, растет. Актуальность проблемы настолько высока, что в Тюлькубас для обмена опытом приехал квалифицированный специалист из Турции. Он не только провел сложную операцию шестилетнему ребенку, но и организовал мастер-класс для местных врачей.

За плечами шестилетнего пациента, годы борьбы с болезнью и две безуспешные операции. Очередное вмешательство на мочевом пузыре стало самым сложным: врачи работали четыре с половиной часа. Несмотря на высокий риск, операция прошла успешно и была проведена бесплатно. Сегодня медики говорят о высоких шансах ребенка на полное выздоровление.

«Это не первый год нашей борьбы. Окончательный диагноз нам поставили еще в 2024 году. Поэтому мы не принимали решение поспешно. Изучили все варианты. Убедившись в высокой квалификации специалистов, доверили здоровье сына сначала Всевышнему, а затем этим врачам. Выражаю огромную благодарность всему коллективу во главе с Серикжаном Ботабековичем», — говорит Жансая Оразова, мать ребенка.

Операцию провели под руководством профессора Керема Шайхмуса Озеля, которого специально пригласили из Турции. Врач, специализирующийся на внутриутробных операциях, ранее выполнил около 200 подобных вмешательств.

«Операция прошла успешно. Пациенту с таким диагнозом в Казахстане я провожу операцию впервые. Мы уже пять лет мы обмениваемся опытом с братским Казахстаном. В эту больницу я приезжаю уже в третий раз. С каждым годом уровень подготовки местных врачей растет. Мне тоже есть чему у них учиться. В июле я вновь приеду в Алматы. В будущем мы хотели бы совместно с казахстанскими коллегами проводить исследования в области фетальной терапии», — Керем Шайхмус Озель, профессор.

На операции присутствовали детские хирурги из Туркестанской области. Они наблюдали за работой зарубежного специалиста, после чего смогли задать интересующие вопросы и обменяться профессиональным опытом.

«У этой операции было много особенностей. Методика отличалась от той, к которой мы привыкли. Сейчас большое значение имеют функциональные особенности пациентов, поэтому вмешательство заняло больше времени. Но для нас это была очень полезная операция — было чему поучиться», — Канат Даулетулы, детский хирург.

Отделение детской хирургии в Тюлькубасской центральной районной больнице открылось два года назад. Медицинское учреждение одним из первых среди районных больниц получило высшую категорию. За это время здесь лечение прошли около тысячи детей. В последние годы число маленьких пациентов увеличилось вдвое.

«Мы выполняем 32 вида операций. Это соответствует республиканскому уровню, а можно сказать — и международному. Поэтому у нас лечатся не только дети Тюлькубасского района. Если посмотреть статистику, к нам приезжают пациенты практически из всех городов Казахстана», — ЖАнна Есенгаликызы, главный врач Тюлькубасской центральной районной больницы.

За последние три месяца здесь провели 125 операций. Показатель хирургической активности превысил 83%. Послеоперационных осложнений и летальных исходов среди пациентов не зарегистрировано.