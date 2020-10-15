В Сайрамском районе на свет родился малыш с одним из сложнейших врожденным пороком сердца, который не давал шанс прожить больше одного месяца, передает Otyrar.KZ.

Учитывая наличие угрожающего жизни критического порока сердца бригадой кардиохирургов областной детской больницы принято решение срочно оперировать новорожденного на базе стационара.

Подключились специалисты смежных профилей, проведено полное обследование.

У маленького пациента выявили врожденный порок сердца «синего» типа, транспозицию магистральных сосудов с интактной МЖП ( без дефекта).

6 октября была проведена операция. На сегодняшний день общее состояние ребенка стабильное, в ближайшее время планируется выписка, и наблюдаться малыш будет амбулаторно.

Отделение детской кардиохирургии ОДБ оказывает кардиохирургическую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь детям Туркестанской области со сложными и критическими пороками сердца.