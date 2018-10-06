Недержание мочи – это патология, при которой процесс выделения мочи становится невозможным. Точной статистики нет, но этим заболеванием страдают миллионы женщин во всем мире.

От чего бывает недержание мочи? Чем опасно это состояние и как сегодня лечат эту патологию, об этом нам рассказала врач хирург-гинеколог областной клинической больницы Роза Турсынбаева.

– Роза Жалгасовна, на какие виды делится недержание мочи?

– Различают стрессовое и ургентное недержание мочи. Стрессовое недержание мочи может возникать при любых физических нагрузках. Это может быть подъем тяжести, половой акт, кашель или смех. А ургентное недержание мочи связано с неконтролируемыми внезапными позывами к мочеиспусканию. Эти позывы происходят настолько резко и внезапно, что невозможно удержать их даже на короткое время. По-другому ургентное недержание мочи называют императивным («повелевающим»).

– Каковы причины недержания?

– Их огромное количество: от врожденных дефектов строения выделительной системы до избыточной массы тела. Причинами могут быть гормональные нарушения, частые запоры, сильные стрессы, повреждения спинного мозга, травмы мочеиспускательного канала, в том числе во время родов. И источник этой патологии необходимо выявить обязательно, потому что именно от этого зависит способ и тактика лечения пациента.

– Расскажите о симптомах.

– У женщин недержание выражается следующими симптомами: подтекание мочи, внезапные неудержимые позывы в туалет, ощущение не полностью опорожненного пузыря, ощущение присутствия инородного тела во влагалище.

– Кто чаще, мужчины или женщины страдают недержанием мочи?

– Увы, это женская участь и беда. Женщины чаще мужчин сталкиваются с проблемой недержания мочи. Так происходит из-за анатомических особенностей строения органов мочеполовой системы.

– Для постановки диагноза нужно пройти обследование. Что оно включает в себя?

– Для начала – проходить обследование нужно по собственной инициативе, а после посещения врача, который по итогам осмотра и беседы с пациентом даст необходимые направления на анализы. Конечно, будет необходим информативный анализ мочи, понадобится процедура цистоскопии, то есть осмотра мочевого пузыря, осмотр гинеколога, кашлевый тест. Может понадобиться рентгенографическое исследование мочевого пузыря и ультразвуковое исследование мочеиспускательной системы.

– Чем опасна патология?

– Ни одна женщина при недержании мочи практически думать больше ни о чем не может кроме, как о своей беде. Качество жизни при этой патологии почти на нуле, а все потому, что дискомфорт, который влечет за собой недержание, кроется не только в самом недержании, но и в сопутствующих проблемах. Помимо социально-психологических трудностей, недержание мочи может приводить к хроническому воспалению кожи и слизистых оболочек наружных половых органов.

– Что сегодня в помощь женщине предлагает современная медицина?

– Есть два вида лечения недержания мочи: консервативный и хирургический. Первый из них включает в себя выполнение специальных упражнений (приемы Кегеля), тренировки мышц малого таза при помощи специальных устройств, физиопроцедуры, лекарственные препараты.

– Как правильно делать упражнения Кегеля для женщин при недержании мочи?

– Для этого надо в положении сидя представить себе возникающий позыв в туалет и постараться удержать воображаемую струю мочи. Те мышцы, которые задействуются в этом случае, необходимо регулярно три раза в день тренировать для устранения недержания. Это легко делать незаметно не только дома, но и в машине, на работе и в другом месте. При этом время сокращения мышц необходимо увеличивать от 2 секунд до 3 минут. Но процесс восстановления мышц совсем не быстрый. Надо набраться терпения, потому что лечение консервативным способом продолжается не менее одного года.

– А что если консервативный метод не помог или не подходит изначально?

– Если консервативный метод лечения не дал положительного результата, то врач порекомендует оперативное вмешательство для устранения проблемы с мочеиспусканием. Для этого метода лечения тоже есть свои противопоказания. Например, это пациенты с онкологическими заболеваниями, диабетом, при обострении воспалительных процессов. Есть несколько типов хирургических способов для избавления от недержания мочи. У нас в больнице с успехом проводят петлевые и слинговые, то есть во время хирургического вмешательства под уретру вводят в виде петли сетку. Есть варианты инъекции в слизистую уретры объемообразующих препаратов. В этом случае возмещаются недостающие ткани, и фиксируется мочеиспускательный канал в правильном положении. Вариантов много, главное не откладывать проблему в долгий ящик. Она все равно не даст покоя.

– Роза Жалгасовна, скажите, пожалуйста, ваши пожелания современницам.

– Я хочу пожелать нашим прекрасным женщинам не тратить жизнь на стресс и постоянные мысли об имеющейся проблеме. Решить ее можно довольно быстро и просто. Каждая моя пациентка на следующий день после операции становилась просто красивой женщиной, потому что она вновь чувствовала себя уверенной, счастливой и желанной!

Татьяна Авдасева