Бесплатная фотосессия может обернуться мошенничеством

Национальный Банк Казахстана предупредил граждан о новых схемах мошенничества, направленных на получение доступа к мобильным устройствам и персональным данным.

По информации регулятора, злоумышленники активно используют методы социальной инженерии. Наиболее часто они действуют в местах массового скопления людей — в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, где люди находятся в спешке и могут потерять бдительность.

Одной из распространенных схем является просьба одолжить мобильный телефон якобы для срочного звонка. За считанные минуты мошенники могут перевести деньги через банковские приложения или установить на устройство программы удаленного доступа, такие как HopToDesk, RustDesk, RuDesktop, AnyDesk и TeamViewer.

Использование подобных программ позволяет злоумышленникам дистанционно управлять смартфоном, получать доступ к SMS-кодам, банковским приложениям, государственным электронным сервисам и персональным данным, которые впоследствии могут быть использованы в противоправных целях.

Еще одной угрозой стал сбор биометрических данных под предлогом бесплатной фото- или видеосъемки. Мошенники, представляясь начинающими фотографами или мобилографами, предлагают прохожим принять участие в съемке для пополнения своего портфолио. Полученные фото- и видеоматериалы могут использоваться для создания дипфейков с применением технологий искусственного интеллекта, а также в других мошеннических схемах, включая рассылку ложных сообщений с просьбами перевести деньги.

В связи с участившимися случаями мошенничества Национальный Банк призывает граждан соблюдать меры предосторожности: не передавать мобильные устройства незнакомым людям, не сообщать третьим лицам SMS-коды, реквизиты банковских карт и другие персональные данные.

В Нацбанке также напомнили, что сотрудники учреждения не совершают аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц и не проводят денежные расчеты с населением.

Если вы столкнулись с мошенническими действиями, рекомендуется незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Получить консультацию можно в Контакт-центре Национального Банка по короткому номеру 1477.