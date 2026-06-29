Высший педагогический колледж Shymkent выпустил 600 молодых специалистов

Академические мантии, конфедератки и счастливые улыбки — день, которого выпускники ждали несколько лет. В здании Ассамблеи народа Казахстана состоялась торжественная церемония вручения дипломов. Для вчерашних студентов это не только завершение учебы, но и начало новой главы — работы с детьми и ответственности за будущее поколения.

Подготовка молодых педагогов сегодня имеет особое значение. Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость укрепления кадрового потенциала системы образования, поэтому каждый новый выпуск специалистов особенно востребован.

«Выпуск получился очень плодотворным. Около 400 наших студентов завершили обучение по государственному образовательному гранту. Мы верим в наших выпускников и уверены, что они внесут достойный вклад в развитие системы образования и процветание нашей страны»,- говорит Гульнара Ибрагимова, директор Высшего педагогического колледжа Shymkent.

За почти четверть века работы Высший педагогический колледж Shymkent подготовил более десяти тысяч специалистов. В этом году дипломы получили еще 600 выпускников. Среди них — будущий учитель физической культуры Георгий Липатов. Спортом он занимается с детства, посвятив многие годы тхэквондо. Теперь молодой педагог намерен прививать школьникам любовь к здоровому образу жизни.

«Я выбрал специальность «Физическая культура и спорт», потому что хочу популяризировать здоровый образ жизни и передавать детям не только знания, но и любовь к спорту»,— говорит Георгий Липатов, выпускник Высшего педагогического колледжа Shymkent.

Для Полины Савченко выбор профессии был очевиден. Любовь к детям и желание делиться знаниями привели ее на факультет начального образования. Теперь впереди — первые уроки, первые ученики и первые педагогические успехи.

«Я всегда мечтала работать с детьми. Мне нравится открывать для них что-то новое, помогать им учиться и развиваться. Учитель начальных классов закладывает фундамент будущего образования, и для меня это очень ответственная и важная профессия»,- делится Полина Савченко, выпускница Высшего педагогического колледжа Shymkent.

Сегодня Высший педагогический колледж Shymkent — одно из крупнейших учебных заведений региона. Если в первые годы здесь обучались всего 50 студентов по шести специальностям, то сейчас колледж готовит специалистов по 13 специальностям и 17 квалификациям.

Здесь получают образование около трех тысяч студентов, многие из которых уже совсем скоро начнут свою работу в образовательных учреждениях Казахстана.

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