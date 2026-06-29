Цифровые технологии внедряют в Шымкенте

В мегаполисе продолжается системная работа по внедрению цифровых технологий, повышению эффективности государственного управления и улучшению качества государственных услуг. По итогам первого полугодия реализован ряд важных проектов, позволивших значительно укрепить цифровую инфраструктуру города.

В Шымкенте поэтапно реализуются проекты, направленные на развитие цифровой экосистемы. Открытый в прошлом году Shymkent IT HUB стал площадкой для поддержки молодых IT-специалистов и стартапов. Цифровые технологии активно внедряются и в сфере здравоохранения. Благодаря сервису «103 Yandex Maps» жители могут в режиме реального времени отслеживать движение автомобилей скорой помощи.

Для повышения безопасности медиков 120 бригад скорой помощи оснащены 240 смарт-видеожетонами. Записи с устройств анализируются с помощью искусственного интеллекта.

«Видеотрансляция ведётся одновременно в нескольких местах — в центре скорой медицинской помощи и у диспетчера. При необходимости доступ к ней имеет и Центр оперативного управления. Там установлено около 40 тысяч камер, и вывести все изображения на экран технически невозможно. Однако если разыскиваемый человек попадает в объектив камеры, система автоматически отображает его. Аналогично происходит при нажатии тревожной кнопки. Кроме того, система использует аналитические функции: например, способна выявлять случаи буллинга или нецензурной брани», — Мухит Кемелов, руководитель управления цифровизации Шымкента.

Продолжается и работа по улучшению качества связи. В городе уже установлено 1785 базовых станций, ведётся внедрение сети пятого поколения и расширяется зона покрытия широкополосного интернета. При этом часть жителей по-прежнему выражает опасения по поводу базовых станций, установленных на крышах жилых домов. По мнению некоторых горожан, электромагнитное излучение антенн может негативно влиять на здоровье. Однако специалисты заверяют, что все объекты соответствуют санитарным нормам и не представляют опасности.

«Подобные опасения встречаются и среди жителей частного сектора. Мы регулярно выезжаем на такие объекты вместе с профильными специалистами и проводим разъяснительную работу. Приглашаем экспертов, которые измеряют уровень электромагнитного излучения. Существуют утверждённые нормативы, на основании которых санитарные службы выдают заключение. Если жители сомневаются в этих результатах, мы приглашаем специалистов научно-исследовательских институтов, которые проводят повторные замеры и наглядно демонстрируют показатели», — Мухит Кемелов, руководитель управления цифровизации Шымкента.

На брифинге также сообщили о результатах работы в сфере информационной безопасности. По итогам проведённого мониторинга устранены 100 выявленных уязвимостей и предотвращены 97 кибератак.

По словам руководителя управления цифровизации, принимаемые меры направлены на дальнейшее развитие цифровой среды Шымкента, повышение эффективности государственных услуг и обеспечение безопасности цифровой инфраструктуры для жителей города.