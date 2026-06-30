Прокуратура Сарыагашского района расследует растрату бюджетных средств в социальных учреждениях

Прокуратура Сарыагашского района провела анализ целевого и законного использования бюджетных средств в коммунальных государственных учреждениях «Аялы алақан» и «Қамқор», оказывающих специальные социальные услуги и находящихся в ведении районного отдела занятости и социальных программ.

В ходе проверки установлено, что в рамках договоров государственных закупок бюджетные средства перечислялись за товары и услуги, которые фактически не поставлялись и не оказывались.

По данным прокуратуры, должностные лица учреждений, действуя по предварительному сговору с рядом индивидуальных предпринимателей, оформляли фиктивные документы о приёмке товаров и услуг, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств.

По инициативе прокуратуры была назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Согласно её заключению, государству причинён материальный ущерб на сумму 13,3 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 189 уголовного кодекса Республики Казахстан («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»).

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

В соответствии со статьёй 201 уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.