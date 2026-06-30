Полиция предупреждает о новой схеме обмана с использованием QR-кодов

QR-коды стали неотъемлемой частью повседневной жизни, однако мошенники также активно используют эту технологию для обмана граждан.
Перед сканированием QR-кодов, размещённых на улицах, автобусных остановках, в подъездах или на рекламных стендах, необходимо убедиться в их безопасности. Злоумышленники нередко наклеивают поверх оригинальных кодов поддельные, перенаправляя пользователей на фишинговые и опасные сайты.
Цели таких действий могут быть разными: мошенники пытаются получить персональные данные граждан, реквизиты банковских карт или похитить денежные средства. Нередко люди уверены, что оплачивают услуги по назначению, однако деньги в итоге поступают на счета злоумышленников.
Признаки подозрительных QR-кодов:
* QR-код наклеен поверх другой рекламы или объявления;
* объявление имеет неофициальное оформление;
* присутствуют призывы к срочным действиям: «Получите подарок», «Только сегодня», «Срочно отсканируйте»;
* отсутствуют название организации и контактные данные.
Как защитить себя:
✔️ не сканируйте неизвестные QR-коды без необходимости;
✔️ перед переходом внимательно проверяйте адрес сайта;
✔️ не вводите на подозрительных ресурсах личные данные, реквизиты банковских карт и коды подтверждения из SMS;
✔️ не устанавливайте неизвестные приложения и не предоставляйте им дополнительные разрешения;
✔️ при оплате убедитесь, что QR-код принадлежит официальной организации.
Если вы отсканировали подозрительный QR-код и ввели личные или финансовые данные, незамедлительно обратитесь в банк и заблокируйте банковскую карту.
Полиция призывает граждан проявлять бдительность и соблюдать меры цифровой безопасности.