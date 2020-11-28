Немало в нашем регионе и тех, у кого на руках просроченные или иностранные паспорта. Поэтому представители миграционной службы призывают прийти и обменять документы, передает Otyrar.KZ.

Махира Сейдахметова жительница Келесского района. Женщина, которая отметила вековой юбилей, жила со старыми документами. Специальная мобильная группа приехала в дом к долгожительнице, чем очень ее порадовала.

С начала года в Туркестанской области 133 гражданина обновили паспорта СССР.

Все они ходили с документами образца 1974 года. Сколько еще таких граждан проживает в нашей стране, специалисты назвать затрудняются.

Причины, по которым люди не спешат менять документы самые разные, говорят специалисты. Кто-то просто забыл, а кто-то скрывался. По словам инспекторов областной миграционной полиции, паспорт можно заменить всего за 1 месяц. Главное, чтобы были все необходимые документы.

Аскар Маханов, старший инспектор миграционной полиции Туркестанской области:

«Для замены паспорта гражданина СССР необходимо приехать в отдел миграционной службы, где находятся специальные инспекторы. Написать заявление. На основании этого заявления, предоставят перечень необходимых документов. В течение 1 месяца вручат паспорт гражданина РК».

В Шымкенте за последние 10 месяцев паспорт СССР обменяли 132 гражданина. Сотрудники городского управления миграции также не смогли определить количество тех, кто живет со старым паспортом. Выяснилось, что определить их количество практически невозможно.

Специалисты начали кампанию по ускоренному документированию с 1 сентября этого года по май 2021 года.

Отметим, в отношении тех, кто до сих пор живет с документами, удостоверяющими личность старого образца, предусмотрена административная ответственность. Если же у вас документы гражданина РК, но уже прошел месяц с момента, когда вы должны были их обменять, вы получите предупреждение.

К слову, оформить онлайн их не получится. Потому что это относится к одному из сложных процессов.

Саида Турсуметова