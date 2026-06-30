Казахстанские нотариусы выступили против ряда поправок в закон о нотариальной деятельности. По их мнению, отдельные поправки усиливают государственный контроль над профессией, ограничивают самостоятельность нотариального сообщества, не устраняют проблемы работы единой нотариальной информационной системы, а также могут изменить порядок внесудебного взыскания долгов без достаточных гарантий для граждан.

Кроме того, опасения вызывают предлагаемые изменения в системе допуска к профессии и порядке распределения исполнительных надписей.

Первой нерешенной проблемой нотариусы называют отсутствие квотирования. По их словам, профессиональное сообщество уже несколько лет предлагает ограничить число нотариусов. Сегодня в Казахстане работают почти пять тысяч специалистов при населении около 20 миллионов человек.

По мнению представителей палаты, это негативно отражается на качестве работы. Кроме того, нотариусы продолжают сталкиваться с техническими трудностями в информационной системе, без которой совершать нотариальные действия невозможно.

Каракоз Калабаева, председатель нотариальной палаты Алматы: «Проблема нотариального всего сообщества и нотариусов в Казахстане, когда мы начинаем входить в эту систему. Без этой системы нотариус работать уже не может и не вправе совершать нотариальные действия. Как мы и говорим, система у нас дырявая, технически не подготовлена к тем новшествам, которые нам вменяют принятием этого закона».

Еще один спорный пункт законопроекта касается электронного распределения исполнительных надписей между нотариусами. В нотариальной палате считают, что нововведение не устранит существующие технические проблемы.

Каракоз Калабаева, председатель нотариальной палаты Алматы: «Последствия принятия этого закона, я так думаю, не улучшат качество исполнительной надписи и не решат проблему должников. Проблема должников должна решаться не нотариальным сообществом, вменением обязанностей, частным судебным исполнением, а решением всего-навсего одной проблемы. Это проблема кредитования процентной ставки».

Юристы говорят, и действующее законодательство предусматривает, что исполнительная надпись может совершаться только по бесспорным требованиям. Нотариус не рассматривает спор, как суд, а лишь удостоверяется, что долг не оспаривается. При этом исполнительная надпись имеет силу исполнительного документа, поэтому должник узнает о ней уже после начала взыскания. Поправки же возлагают на нотариуса дополнительную обязанность.

Сергей Уткин, юрист: «И вот в этой ситуации он как сумасшедший начинает бегать , и там у нотариуса так это и было раньше, и сейчас остается, есть 10 дней. То есть как только человек получил эту исполнительную надпись, у него есть 10 дней, чтобы написать нотариусу об отмене. А теперь сделали так, что нотариус обязан убедиться, что действительно должник с этим долгом согласен. То есть получается, как бы эта ответственность теперь лежит на нотариусе».

Но как нотариус должен проверять, что между сторонами действительно нет спора, непонятно. Документ подают как цифровизацию и модернизацию системы. Но по мнению специалистов, законопроект нуждается в доработке. Иначе новые нормы могут привести к увеличению числа жалоб и судебных споров.