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В Туркестанской области полиция предотвратила попытку похищения девушки

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Редактор Юлия Машковская
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Сотрудники патрульной полиции Туркестанской области остановили автомобиль марки Kia, вызвавший подозрение.

В салоне машины находилась девушка, которая подавала сигналы о помощи.

По данным полиции, девушка махала руками и просила о помощи. После остановки автомобиля она выбежала из салона и обратилась к правоохранителям за защитой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о принуждении к вступлению в брак.

Однако позже девушка пояснила, что состояла в отношениях с молодым человеком по взаимному согласию, а произошедшее стало следствием конфликта между ними.

В связи с этим она отказалась подавать официальное заявление.

В настоящее время проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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