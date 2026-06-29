В Туркестанской области полиция предотвратила попытку похищения девушки

Сотрудники патрульной полиции Туркестанской области остановили автомобиль марки Kia, вызвавший подозрение.

В салоне машины находилась девушка, которая подавала сигналы о помощи.

По данным полиции, девушка махала руками и просила о помощи. После остановки автомобиля она выбежала из салона и обратилась к правоохранителям за защитой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о принуждении к вступлению в брак.

Однако позже девушка пояснила, что состояла в отношениях с молодым человеком по взаимному согласию, а произошедшее стало следствием конфликта между ними.

В связи с этим она отказалась подавать официальное заявление.

В настоящее время проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.