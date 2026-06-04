В Шымкенте усиливается цифровизация службы школьной медицины

В Шымкенте активно реализуются меры по повышению эффективности и цифровизации службы школьной медицины. В настоящее время медицинское обслуживание 270 школ города обеспечивают около 40 организаций первичной медико-санитарной помощи. Медицинским сопровождением охвачено более 264 тысяч школьников.

Работа по повышению качества медицинских услуг в школах, обеспечению соответствия производственных баз установленным требованиям, а также их интеграции в цифровую платформу Qalqan проводится поэтапно. Эти меры направлены на повышение доступности и прозрачности медицинской помощи.

Ход реализации работ по данному направлению был рассмотрен на заседании штаба с участием директора филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Шымкенту Сауле Дуйсенбаевой и руководителей медицинских организаций.

В ходе выступления были представлены актуальные вопросы организации школьной медицины, результаты оценки соответствия производственных баз медицинских организаций установленным требованиям, а также итоги работы, проводимой на платформе Qalqan. Кроме того, были определены дальнейшие задачи по повышению уровня цифровизации и интеграции данных в единую информационную систему.

— Развитие платформы Qalqan позволит повысить эффективность управления деятельностью медицинских организаций, обеспечить прозрачность системы и улучшить качество оказываемых услуг. В свою очередь это будет способствовать повышению эффективности организации медицинской помощи школьникам, а также раннему выявлению заболеваний среди детей, — отметила директор филиала Фонда Сауле Дуйсенбаева.

Работа по совершенствованию инфраструктуры школьной медицины, внедрению цифровых решений и укреплению системы охраны здоровья детей в Шымкенте будет продолжена и в дальнейшем.