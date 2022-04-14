Медики в Шымкенте не могут получить ковидные надбавки

Помощи в Шымкенте просят медики. В одной из частных клиник мегаполиса летом прошлого года спасали людей от ковида. За свои средства закупили лекарства, оборудование, обещали ковидные надбавки медикам.

Врачи, медсестры и санитарки вот уже больше полугода не могут получить свои ковидные надбавки. В этом медицинском центре трудятся 73 медработника. В прошлом году центр перепрофилировали под ковидный стационар — больных в Шымкенте стало больше и нужны были врачи и койко-места. Платить обещали больше, а в итоге не заплатили ничего.

«Нам обещали надбавку к зарплате 800 тысяч тенге, потом передумали и сказали что будет 420. Мы согласились, потому что зарплата у нас 90-100 тысяч тенге максимум. В этот период работали не покладая рук, жили в медицинском центре, спали в коридоре. Оплатить работу обещали сразу, а в итоге с августа до сих пор ждем», — говорит Улзада Жуманова, медицинская сестра.

Представители центра говорят, принимать ковидных больных их попросили. Там на просьбу откликнулись, закупили медтехнику, защитные костюмы, препараты и больше месяца лечили больных за свой счет. Но оплату за свои услуги не получили.

«Первый заместитель акима города Шынгыс Мукан и Бахытжан Позилов пришли, посмотрели и сообщили, что можно работать. Мы предупредили, что у нас нет лицензии как для стационара. Но они сказали, чтобы мы не беспокоились и нам работу оплатят», — говорит Ерболат Мырзакулов, юрист медицинского центра.

В итоге лицензия и стала камнем преткновения. Сотрудники медцентра говорят, из-за ее отсутствия им и отказывают в оплате. После этого медцентр оказался на грани разорения, руководители не смогли оплатить долги и центр пришлось закрыть. Без работы остались 73 человека. Медцентр задолжал медикам и поставщикам почти 120 миллионов тенге. По словам руководителя шымкентского управления здравоохранения, ждать пока медцентр получит лицензию было нельзя, лечить больных в городе было негде, а главное некому. И пообещал что средства медики получат.

«Если бы я не ложил туда больных, то у меня была бы сейчас другая проблема. Главное, что мы вылечили больных. Главное мы спасли народ. Дальше это социальный вопрос. Я их понимаю. Этот момент я до конца буду решать, я как начальник управления здравоохранения головой отвечаю», — говорит Бахытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения Шымкента.

На вопрос — почему проблему не могли решить больше полугода — получить внятный ответ нам не удалось. Как пояснили в фонде медстрахования, которые и занимаются выплатой средств, никакими договорами с клиникой они не связаны. А значит искать правду сотрудникам медцентра придется в суде. И уже там доказывать, что от ковида в пик пандемии они вылечили порядка 170 человек. Главный врач Шымкента пообещал присутствовать на каждом заседании и помочь добиться клинике справедливости.