30 семей получили ключи от новых квартир

В Шымкенте стало больше новоселов. Сегодня ключи от новых квартир получили еще 30 семей. Среди них — многодетные матери, работники бюджетной сферы и граждане из числа детей-сирот.

Еще 30 жителей Шымкента отметили новоселье. Одной из обладательниц квартиры в микрорайоне Бозарык стала Эльмира Исабекова. Почти 30 лет она посвятила работе учителем и воспитанию подрастающего поколения.

По словам Эльмиры Исабековой , этого дня она ждала два десятилетия: «Сегодня, слава Богу, мне досталась квартира. Честно говоря, очень волнуюсь. Раньше я думала, что никогда не смогу купить собственное жилье. Оказалось, это возможно. Я действительно получила свою квартиру».

Настоящий праздник сегодня и в семье Толеубека Тауасара. В свои 24 года молодой человек стал владельцем двухкомнатной квартиры. Разделить радость с новоселом пришли его близкие родственники.

Толеубек, оставшийся без попечения родителей, признается: собственное жилье стало для него не только долгожданным подарком, но и надежной опорой на будущее: «Для меня это большое достижение. В 24 года не каждому удается добиться такого. Быть молодым и уже иметь собственное жилье — это настоящее счастье. Желаю, чтобы и мои ровесники тоже смогли испытать такую радость».

Квартиры распределены в рамках государственных программ «2-10-20» и «5-10-20». Их получили граждане, состоящие в очереди на жилье и подтвердившие свою платежеспособность в установленном порядке.

По словам Копжана Толебаева, исполняющего обязанности руководителя управления жилищной политики, новый жилой комплекс полностью обеспечен необходимой инженерной и социальной инфраструктурой: «Ключи от квартир по льготным ипотечным программам получили многодетные матери, дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане с инвалидностью, а также сотрудники государственных и бюджетных организаций. Все получатели подтвердили свои доходы. Квартиры расположены в микрорайоне Бозарык, где имеется вся необходимая инфраструктура».

Сегодня в очереди на получение жилья в Шымкенте состоят около 95 тысяч человек. Пока квартиры предоставляются по льготным ипотечным программам. В дальнейшем также планируется выдача арендного жилья с правом выкупа для других категорий очередников.