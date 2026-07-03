Очередное массовое новоселье в Шымкенте. Ключи от новых квартир получили еще 30 семей. Среди счастливчиков — многодетные матери, работники бюджетной сферы и молодые люди, которые росли без родителей.

В Шымкенте ключи от новых квартир вручают три раза в неделю.

Сегодня новоселье отметили еще 30 семей. Среди них — Гаухар Каратаева. В очередь на жилье она встала в 2019 году. Спустя семь лет ее мечта наконец осуществилась.

Гаухар Каратаева, жительница Шымкента: «Благодаря государственной поддержке наша многодетная семья смогла приобрести трехкомнатную квартиру по льготной ипотеке под 2 процента. Мы очень счастливы, что получили ключи из рук акима. Благодарны государству и Президенту за такую поддержку населения».

Все квартиры расположены в микрорайоне Бозарык. По словам специалистов, многоэтажные дома построены в соответствии с современными требованиями и полностью обеспечены инженерной инфраструктурой. Однако для участия в государственных жилищных программах претендентам необходимо подтвердить свою платежеспособность.

Копжан Толебаев, исполняющий обязанности руководителя управления жилья города Шымкента: «Все эти граждане приобретают жилье через «Отбасы» банк по льготным ипотечным программам «2-10-20» и «5-10-20». Обязательное условие — подтверждение платежеспособности. Среди получателей жилья — многодетные семьи, люди с инвалидностью I и II групп, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, неполные семьи, а также сотрудники государственных и бюджетных организаций».

С начала года в Шымкенте собственным жильем обеспечены уже более семи тысяч семей. Большинство квартир в микрорайонах Асар-2 и Акжайык уже переданы владельцам. В ближайшее время планируется очередное вручение ключей — квартиры получат жители нового жилого комплекса по улице Тулеметова.