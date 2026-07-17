Еще 30 семей стали обладателями новых квартир

Еще 30 семей, состоявших в очереди на получение жилья, стали обладателями новых квартир. Большая часть жилья, предоставленного в рамках государственных программ, досталась представителям социально уязвимых категорий населения.

Все больше шымкентцев справляют новоселье. На этот раз ключи от собственных квартир получили еще 30 семей. Среди них — многодетная мать Айжан Алишова. В очереди на жилье она простояла десять лет. Долгожданная мечта осуществилась благодаря программе льготного кредитования. Сегодня женщина получила ключи от трехкомнатной квартиры.

«Сегодня для меня очень радостный день. Получила ключи из рук акима. Как многодетная мама я ждала этого момента десять лет. Нам дали трехкомнатную квартиру в кирпичном доме, в микрорайоне Бозарык. Я уже была там — квартира очень понравилась, внутри хороший ремонт, все готово для проживания», — Айжан Алишова, жительница Шымкента.

Новые квартиры расположены в микрорайоне Бозарык. Жилье распределили по программам «2-10-20» и «5-10-20». В первую очередь льготной ипотекой воспользовались многодетные и неполные семьи. Кроме того, квартиры получили работники бюджетной сферы и государственных учреждений. По словам специалистов, все дома полностью соответствуют требованиям качества.

«Поскольку квартиры предоставляются по программе льготного кредитования через «Отбасы» банк, все получатели ранее состояли в очереди на жилье. После подтверждения своей платежеспособности они смогли оформить квартиры. Все дома новые, с чистовой отделкой и полностью подключены ко всем необходимым инженерным коммуникациям. Работа по обеспечению граждан жильем будет продолжена», — Копжан Толебаев, и.о. руководителя управления жилищной политики Шымкента.

Сейчас в очереди на получение жилья в Шымкенте состоят более 90 тысяч человек. Темпы обеспечения жителей квартирами продолжают расти. С начала года собственное жилье получили свыше двух с половиной тысяч семей. До конца года в эксплуатацию планируется ввести еще около пяти тысяч квартир.