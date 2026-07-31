Актуальные проблемы жителей обсудили на общественном приеме в Туркестанской области

В общественном приеме приняли участие заместители акима области, руководители управлений, акимы городов и районов, а также представители правоохранительных органов. Часть вопросов удалось решить непосредственно во время приема, а обращения, требующие дополнительного изучения, взяли на контроль, определив сроки исполнения и ответственных лиц.

Прием стал площадкой для открытого диалога. В основном жители обращались с личными вопросами, связанными с обеспечением жильем, земельными отношениями, социальной поддержкой, здравоохранением, занятостью, инженерной инфраструктурой и правовой сферой. Глава региона подчеркнул, что каждое обращение будет рассмотрено в строгом соответствии с законом.

Одной из ключевых тем стали земельные отношения. Глава региона отметил, что предоставление земельных участков без готовой инженерной инфраструктуры противоречит требованиям законодательства. При этом он заверил, что права граждан, состоящих в очереди на получение земли, будут полностью соблюдены, а очередность останется неизменной.

Отдельное внимание уделили вопросам обеспечения жильем. По словам Нуралхана Кушерова, сегодня Туркестанская область входит в число лидеров страны по объемам жилищного строительства: ежегодно здесь вводится в эксплуатацию около миллиона квадратных метров жилья. Работа по обеспечению жителей квартирами и домами продолжается системно.

Кроме того, участники встречи высказали предложения и замечания по работе акимов сельских округов. Глава региона заверил, что все поднятые вопросы будут всесторонне изучены, а по каждому из них примут решения в рамках действующего законодательства.

По словам Нуралхана Кушерова, главным показателем эффективности государственной службы остается доверие людей: «Еще 5–6 лет назад, когда я работал в системе акимата, жители в основном поднимали вопросы, касающиеся общих проблем населенных пунктов. Однако за последние один-два года ситуация заметно изменилась. Многие вопросы, которые долгие годы волновали людей, — обеспечение питьевой водой, газом, электроэнергией и другие проблемы инфраструктуры — сегодня уже решены. На сегодняшней встрече большинство граждан обращались уже со своими личными вопросами. Я считаю, что это результат той работы и тех задач, которые поставил Глава государства. Благодаря государственным программам, таким как «Ауыл – Ел бесігі» и другим инициативам, за последние три-четыре года удалось решить множество инфраструктурных проблем. Наша главная задача — максимально обеспечить потребности жителей. Конечно, нельзя сказать, что абсолютно все проблемы уже решены, однако мы должны уделять внимание каждому обращению и рассматривать все личные вопросы граждан. Я регулярно выезжаю в районы».

В Туркестанской области вопросам прямого взаимодействия с населением уделяют особое внимание. С начала года аким области и его заместители провели личные приемы более чем для тысячи жителей.

Все поднятые вопросы находятся на постоянном контроле. Такой формат работы отражает реализацию принципа Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Слышащее государство», где каждое обращение становится основой для принятия конкретных решений.