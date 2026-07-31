Шымкентское здравоохранение: итоги полугодия

Шымкент — город, который стремительно растет. На сегодня здесь проживают почти 1 млн 300 тыс. человек. И каждый из них хоть раз в жизни обращался за медицинской помощью. Вопрос качества этой помощи, ее доступности и своевременности стоит на первом месте. Итоги первого полугодия 2026-го показывают, что в шымкентском здравоохранении происходят реальные и ощутимые перемены.

Руководитель управления здравоохранения г. Шымкента Кайрат Калибеков на недавнем брифинге рассказал, что уже сделано медиками города и каковы планы на будущее. Разговор получился обстоятельным, цифры — впечатляющими, а результаты — наглядными. Главный вопрос: как изменилась медицина в мегаполисе за шесть месяцев?

Материально-техническая база: новый уровень оснащения

Главная проблема многих больниц и поликлиник постсоветского пространства — устаревшее оборудование. Шымкент этот вопрос последовательно решает. За первое полугодие 2026-го медучреждения города получили серьезное пополнение своего технического арсенала.

Одним из самых значимых событий стало приобретение 25 автомобилей скорой медицинской помощи. Если смотреть шире, то за 2025-2026 годы автопарк службы скорой помощи пополнился уже 65 автомобилями. В результате обновление автопарка достигло 54,2%. Что это значит на практике? Время прибытия бригады к пациенту сократилось. Это особенно важно при инфарктах, инсультах и тяжелых травмах, где счет идет на минуты.

Кроме того, городские власти закупили 12 современных планшетных ультразвуковых аппаратов. Они распределены между поликлиниками и больницами. Ультразвуковая диагностика стала доступнее для жителей отдаленных районов, а качество исследований улучшилось благодаря современной технике.

Однако главная техническая новость: появление в городских больницах новых компьютерных томографов (КТ) и магнитно-резонансных томографов (МРТ). Современные аппараты, работающие на основе новейших технологий, установлены в городской детской клинической больнице и многопрофильной больнице при онкологическом центре.

Ранняя диагностика сложных заболеваний (рака, сердечно-сосудистых патологий, поражений головного мозга) стала гораздо эффективнее.

В итоге уровень материально-технического оснащения медицинских организаций Шымкента достиг 88,23%. Это серьезный показатель, который говорит о том, что город приближается к мировым стандартам оказания медпомощи.

Аккредитация: качество по международным стандартам

Но недостаточно просто купить дорогое оборудование. Важно, чтобы и работа медучреждений соответствовала строгим стандартам. В Казахстане для этого существует система национальной аккредитации. Из 91 медорганизации Шымкента, которая обязана пройти эту процедуру, 63 уже получили аккредитационные сертификаты — это 67% от общего числа.

Аккредитация — это не бюрократическая формальность, а доскональная проверка всего: как организована работа регистратуры, как хранятся лекарства, как ведется документация, как обучается персонал, соблюдаются ли санитарные нормы.

Прохождение аккредитации означает, что пациент может рассчитывать на безопасную и качественную помощь в этом конкретном медучреждении города.

Трансплантология: шымкентский рекорд

Особого внимания заслуживает развитие трансплантологии. Врачи городской клинической больницы №1 успешно провели 251 операцию по пересадке почки. Это колоссальный опыт, который ставит Шымкент в число ведущих центров трансплантологии не только Казахстана, но и всей Центральной Азии.

Для сравнения: еще несколько лет назад такие операции были единичными, а сегодня это уже рутинная, хорошо отработанная практика. Для пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности это реальный шанс на полноценную жизнь.

Всего за первое полугодие 2026-го в Шымкенте выполнено 273 высокотехнологичные операции. Это вмешательства, требующие сложного оборудования и высочайшей квалификации врачей.

Лекарственное обеспечение: почти 600 тыс. получателей

Пожалуй, самая чувствительная тема для любого пациента — получение бесплатных лекарств. И здесь у шымкентского здравоохранения есть серьезные достижения. За шесть месяцев 2026 года лекарственными препаратами обеспечены 598 тыс. 291 человек. Это более чем внушительная цифра.

Как распределяются препараты?

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) лекарства получил 61 451 пациент, из них 23 101 ребенок.

Через систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) препаратами обеспечены 526 413 взрослых и 10 427 детей. Таким образом, страховой механизм охватывает основную массу пациентов, получающих лекарства амбулаторно, то есть без госпитализации.

Важно подчеркнуть, что система ОСМС в Шымкенте, как и по всей стране, работает на принципе солидарности. Одни люди платят взносы, другие — получают помощь. Но при этом государство не забывает о самых уязвимых категориях граждан.

15 категорий льготников: государство платит за всех

Кайрат Калибеков специально остановился на том, как организовано лекарственное обеспечение социально незащищенных слоев населения.

За этих граждан взносы в систему ОСМС перечисляет государство из бюджетных средств. Всего таких категорий 15:

1. Дети до 18 лет.

2. Официально зарегистрированные безработные.

3. Беременные женщины.

4. Неработающие родители, воспитывающие ребенка до трех лет.

5. Граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

6. Люди с инвалидностью.

7. Пенсионеры.

8. Ветераны Великой Отечественной войны.

9. Многодетные матери.

10. Неработающие граждане, ухаживающие за ребенком-инвалидом.

11. Студенты очной формы обучения.

12. Дети, находящиеся в интернатных учреждениях.

13. Лица, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

14. Граждане, находящиеся в следственных изоляторах.

15. Получатели адресной социальной помощи.

Проще говоря, если вы относитесь к одной из этих категорий, государство полностью оплачивает ваши страховые взносы. Вы получаете доступ к лекарствам и медицинским услугам наравне с теми, кто платит самостоятельно.

Нововведения в 2026 году

С 1 января 2026 года в системе произошли важные изменения. Граждане, чье социальное положение оценивается как кризисное (категория D) и экстренное (категория E), теперь получают страховые взносы за счет местных исполнительных органов. Это значит, что акимат Шымкента взял на себя дополнительную нагрузку по защите тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Для работающих граждан схема осталась прежней: взносы платят они или их работодатели.

Таким образом, в городе выстроена четкая система: работающие самостоятельно платят за себя, за социально уязвимых — государство, а за тех, кто в кризисной ситуации, — местный бюджет.

Что дальше? Планы на второе полугодие

Управление здравоохранения на этом останавливаться не собирается. В планах — дальнейшее обновление оборудования, повышение квалификации врачей и расширение перечня высокотехнологичных операций.

Особое внимание будет уделено цифровизации. Уже сейчас в городе внедряются элементы искусственного интеллекта для диагностики инсультов. Специальная программа Cerebral анализирует компьютерные томограммы и помогает врачам быстро ставить правильный диагноз. В перспективе — расширение таких технологий на другие направления.

Врачи намерены также активнее развивать медицинский туризм. В Шымкент уже приезжают лечиться граждане Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Турции и даже Швейцарии. И это неслучайно, так как соотношение цены и качества шымкентской медицины становится все более привлекательным для иностранцев.

Как это влияет на обычного пациента?

За сухими цифрами статистики — судьбы тысяч людей. За каждой из 273 сложнейших операций — жизнь человека, вернувшегося к нормальному существованию. За каждым из 598 тыс. обеспеченных лекарствами — человек, который не остался один на один с болезнью. Но что все это значит для простого горожанина, который приходит в поликлинику с температурой или вызывает скорую для пожилого родителя?

Первое — время. Раньше жители отдаленных микрорайонов ждали скорую по 40-50 минут. Сегодня благодаря обновлению автопарка на 54% машины приезжают в два раза быстрее. В экстренных ситуациях эта разница может спасти жизнь.

Второе — доступность диагностики. Еще пару лет назад запись на УЗИ растягивалась на недели, а сделать МРТ или КТ можно было только в двух-трех местах в городе. Теперь 12 новых ультразвуковых аппаратов работают в разных районах, а современные томографы появились в детской больнице и онкоцентре. Пациенту не нужно ехать через весь мегаполис — диагностика приблизилась к дому.

Третье — лекарства. Почти 600 тыс. человек за полгода получили необходимые препараты бесплатно или по страховке. Это значит, что пенсионер с диабетом не выбирает между едой и инсулином. Мать ребенка-астматика не продает последние вещи, чтобы купить дорогой ингалятор. Молодая мама в декрете знает, что государство оплачивает ее страховку, а лекарства для малыша будут всегда доступны.

Четвертое — высокие технологии. 251 пересадка почки — это не просто цифра, а 251 человек, который получил второй шанс. Теперь у них есть будущее, семья, работа. А 273 высокотехнологичные операции означают, что шымкентские хирурги сегодня работают на уровне лучших мировых клиник. Сложнейшие вмешательства на сердце, сосудах и головном мозге проводятся здесь, не надо выезжать за пределы города. Это экономит не только деньги, но и драгоценное время, которое при тяжелых болезнях часто важнее денег.

Пятое — защита государства. Если вы попадаете в трудную ситуацию, например, теряете работу, оказываетесь в больнице с тяжелым диагнозом, ухаживаете за ребенком-инвалидом, то система вас не бросает. Государство платит за вас страховые взносы. А с 2026 года местные власти взяли на себя оплату за тех, кто оказался в кризисной или экстренной ситуации. Это реальная социальная подушка безопасности, которая работает каждый день.

Шестое — профилактика и вакцинация. В городе активно проводится плановая вакцинация по национальному календарю. Это означает, что вспышки опасных инфекций удается сдерживать, а эпидемиологическая ситуация остается под контролем. Педиатры и терапевты регулярно проводят профилактические осмотры, выявляя болезни на ранних стадиях, когда их проще и дешевле вылечить.

Седьмое — цифровизация. Теперь, вызывая скорую помощь, можно отследить местоположение машины на карте в приложении. Врачи используют искусственный интеллект при диагностике инсультов, а компьютер помогает им не упустить важные детали. Это не фантастика, а реальность, которая пришла в шымкентские больницы. Система учится, анализирует, совершенствуется — и все ради одной цели: поставить правильный диагноз как можно быстрее.

Главные итоги

Шесть месяцев 2026 года показали, что шымкентское здравоохранение не стоит на месте. Оно растет, модернизируется, становится ближе к людям. От обновления машин скорой помощи до искусственного интеллекта, от массового лекарственного обеспечения до сложнейших трансплантаций — каждый шаг приближает город к главной цели.

А цель эта простая и понятна каждому: чтобы любой человек, независимо от возраста, достатка и диагноза, мог получить качественную медицинскую помощь вовремя, рядом с домом и достойным отношением к себе. Чтобы люди не боялись болезней, не откладывали визит к врачу, не тянули с диагнозом. Чтобы медицина была не привилегией для избранных, а доступной, понятной и надежной системой защиты здоровья каждого жителя города. Судя по тому, что удалось сделать за полгода, этот путь выбран правильно. Движение есть, и оно ускоряется.

Жанна Курманбекова